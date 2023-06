Axa IM nomme une directrice mondiale des opérations

Axa Investment Managers, la filiale de la gestion d’actifs de l’assureur éponyme, vient d’annoncer la promotion de Caroline Portel, jusqu’ici directrice des programmes, en tant que directrice mondiale des opérations à partir du 1er juillet 2023. Elle rejoindra le conseil de direction de la société de gestion. Elle remplacera Laurent Caillot, qui va partir pour poursuivre des nouvelles opportunités en dehors du groupe Axa.

Au sein de ses nouvelles responsabilités, Caroline Portel sera responsable des équipes de la technologie, des opérations, de la gestion des données, de la gestion de projet, de la sécurité, des achats et des facilités et innovation. Basée à Paris, elle sera rattachée à Marco Morelli, président exécutif d’Axa IM.

Caroline Portel occupait le poste de directrice des programmes chez Axa IM depuis 2022, chargée de l’intégration des unités opérationnelles Axa IM Prime et Axa IM Architas. Elle travaille chez Axa depuis 1999, où elle a occupé divers postes au sein des relations investisseurs, de la consolidation et du reporting dans différents pays et entités du groupe. Elle a récemment été directrice financière d’Axa Global Life, l’entité de réassurance, entre 2014 et 2018, avant de devenir directrice financière d’Architas Groupe et directrice générale d’Architas France. Elle a ensuite été nommée directrice financière et directrice générale adjointe d’Axa Global Re, l’entité de réassurance interne du groupe jusqu’en 2022.

Axa IM comptait près de 842 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin mars 2023.