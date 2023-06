Axa IM nomme deux co-responsables pour remplacer Matt Lovatt

Axa Investment Managers a promu Pietro Martorella et André Thali co-responsables du groupe clients d’Axa IM Core. Cela fait suite au départ à la retraite de Matt Lovatt, l’actuel responsable mondial du groupe clients d’Axa IM Core le 1er juillet.

Pietro Martorella dirigera l’Europe de l’Ouest, du Sud et les Amériques ainsi que le marketing, en plus de ses responsabilités actuelles en tant que responsable Core Client Group Europe du Sud. André Thali dirigera l’Europe du Nord, la région DACH (Allemagne, Autriche & Suisse), l’Asie, le Japon, les ETF et le Développement Produit, en plus de ses responsabilités actuelles en tant que responsable Core Client Group DACH.

A compter du 1er juillet, ils seront rattachés à Hans Stoter, responsable mondial d’Axa IM Core, et auront la co-responsabilité de servir les clients et générer de la croissance pour Axa IM Core.

Pietro Martorella est responsable Core Client Group Southern Europe (Italie, Espagne, Portugal) d’Axa IM depuis 2021. Il a rejoint la société de gestion en 2004 en qualité de responsable retail & wholesale distribution avant d’être nommé managing director de la branche italienne en 2009. Avant d’intégrer Axa IM, il a occupé différentes fonctions dans le domaine commercial et de la distribution de fonds chez BNP Paribas AM, où il a débuté sa carrière en 1999, puis a également été en charge du développement commercial des produits alternatifs en Italie et du développement de la zone Grèce-Malte-Chypre à compter de 2002.

André Thali est responsable Core Client Group DACH (Allemagne, Autriche & Suisse) d’Axa IM depuis 2017, ainsi que CEO adjoint d’Axa IM Suisse. Il était précédemment responsable Client Group Suisse et Liechtenstein entre 2013 et 2017. Avant de rejoindre Axa IM en 2007, André Thali était responsable des ventes Europe Europe pour la société de gestion Swisscanto depuis 2001, responsable de la distribution pour les clients tiers. Entre 1996 et 2001, il a travaillé pour Sarasin International Securities Limited à Londres en qualité de sales-trader.