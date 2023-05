Avec l’offre de Liontrust AM, GAM entrevoit la fin du supplice

C’était presque devenu un marronnier pour la presse financière européenne. Encore une fuite sur un potentiel repreneur de GAM Holding. Mais cette fois-ci, une offre ferme a été déposée. Liontrust AM, soutenu par le conseil d’administration de GAM, s’est engagé à racheter le capital du gérant suisse pour 107 millions de francs suisses (109 millions d’euros). Une bouchée de pain par rapport aux 2,5 milliards de francs de capitalisation boursières de la fin 2017.

Si l’acquisition va à son terme, la boutique britannique mettra la main sur une société en souffrance. Depuis l’éclatement de l’affaire Tim Haywood en juillet 2018, et la perte de confiance des investisseurs dans sa probité, GAM a sombré dans les abîmes de la finance. En cinq ans, la société n’a pas publié un résultat net comptable positif, est restée en perpétuelle décollecte. Et ses encours sous gestion ont plongé de près de 75%, pour ne plus afficher à fin mars 2023 que 23,2 petits milliards de francs suisses.

Liontrust va devoir tout de même convaincre les actionnaires de la qualité de son projet pour obtenir les 66% des droits de vote nécessaires. A 0,6723 franc par action, l’offre de Liontrust se situe en-dessous du cours de Bourse de ce mercredi, qui était à 0,80 franc. De quoi rappeler la situation de détresse de GAM. «La hausse du cours en avril [+73,6%, NDLR] a été alimentée par des spéculations d’OPA», tempère toutefois Andreas Venditti, analyste senior banques et gérants d’actifs chez Vontobel.

Le gérant britannique compte notamment sur le large réseau international de distribution de GAM pour mieux sortir de son marché domestique outre-Manche. Cela lui permettrait aussi de faire grossir ses encours de 66% à 53 milliards de livres (61 milliards d’euros). La marque GAM, dont la réputation a été ternie par l’affaire Tim Haywood, serait effacée, les fonds passant tous sous la bannière Liontrust. Et la branche de services post-marché, qui n’intéresse pas les Britanniques, serait cédée.

Si l’offre semble être une bouée de secours bienvenue pour GAM, elle n’est pas pour autant la seule voie possible. Xavier Niel,le fondateur d’Iliad-Free, a pris fin avril 7,5% du capital et des droits de votes avec le soutien de plusieurs proches et de la société de gestion de fortune suisse Bruellan. Le groupe d’investisseurs, mené par le gérant Albert Saporta, qui est à la tête d’une société de gestion filiale de la holding personnelle de M. Niel, estimait la semaine dernière que GAM était sous-valorisé, et qu’il existait «une opportunité de restaurer la réputation de la société en tant qu’entreprise de gestion d’actifs de premier ordre». Une analyse qui va à rebours de l’offre de Liontrust. Interrogé par L’Agefi après l’annonce de Liontrust AM ce jeudi, le groupe d’investisseurs n’a pas souhaité pour le moment révéler sa stratégie.

Pour le moment, l’offre de Liontrust a déjà obtenu l’approbation de 19,6% des droits de vote, notamment en provenance de l'équipe dirigeante et des salariés actionnaires, selon le décompte de GAM. Mais il suffira à Xavier Niel et ses proches de convaincre un petit nombre d’actionnaires puissants pour faire dérailler le projet britannique. En effet, sept acteurs détiennent plus de 40% des titres. Outre le groupe mené par M. Niel, on retrouve notamment Silchester International Investors avec environ 15%, Schroders 5%, ou encore Solas Capital Management, 5% également.

Une société financièrement exsangue

L’offre de Liontrust intervient à un moment critique de la vie de GAM. Engagée dans un plan de restructuration de long terme, la société suisse n’a toujours pas vu d’éclaircie pour son avenir. Et les munitions s’amenuisent. «Le niveau de liquidités nettes au niveau de la société-mère a chuté de 75% sur un an à seulement 5 millions de francs. Cela a probablement motivé le conseil d’administration à accélérer. L’offre de Liontrust comprend d’ailleurs 20 millions de francs pour régler ce souci», fait remarquer Andreas Venditti, chez Vontobel.

Le grand chantier de baisse des coûts, lancé par l’ex-Blackrock Peter Sanderson, qui a pris la direction générale en 2019 pour sauver le groupe, n’a pas su jusqu’ici compenser la chute des revenus. La société a notamment rationnalisé sa gamme de fonds, avec la fermeture des trop petits fonds, et baissé fortement ses effectifs, qui sont passés de 925 à 541 collaborateurs en quatre ans. «Entre 2018 et 2022, GAM a vu ses revenus baisser de 66% à 172 millions de francs, alors que ses coûts n’ont reculé que de 43% sur la même période », note l’analyste-gérant. Le déficit s’est donc maintenu chaque année depuis 2018, avec une large amplitude. En 2022, le résultat avant impôt s’est élevé à -42,5 millions de francs, soit un quadruplement des pertes de 2021.

La réorganisation a même potentiellement mis davantage la société en risque. En effet, la réduction de la gamme de fonds accroît l’impact des fluctuations de marché et des performances d’une poignée de gérants sur les résultats de l’entreprise. Une simple décollecte de 1,4 milliard de francs sur les fonds obligataires en 2022, et c’est près de 10% des encours de sa principale classe d’actifs qui s’envolent. Avec une décollecte de 2,6 milliards de francs, les frais de gestion ont baissé de 22% sur le dernier exercice comptable, à 161,8 millions de francs, et les frais de performance sont désormais quasi-inexistants, à 3,2 millions de francs, contre 19,3 millions en 2021.

L’ineffaçable affaire Tim Haywood

Les déboires de GAM se résument globalement à un nom : Tim Haywood. Le gérant star de la maison, qui supervisait 11 milliards de francs d’encours dans des stratégies de rendements absolus sur l’obligataire, s’est retrouvé au cœur d’un scandale d’avantages indus et de conflits d’intérêts, sur fonds de titres illiquides. L’un des protagonistes fera d’ailleurs également vaciller Credit Suisse. Il s’agit de la fintech Greensill Capital, spécialisée dans l’affacturage inversé.

Tout commence à l’été 2018, avec la suspension de Tim Haywood par GAM, sans trop d’explications. Cette sanction disciplinaire interne provoque un vent de panique chez les investisseurs, qui sortent massivement des fameux fonds obligataires à rendement absolu. La société décide rapidement de geler puis de liquider ces fonds. Il sera ensuite expliqué que le gérant avait commis des fautes graves, puis qu’il avait commis divers manquements en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts.

Au fur et à mesure des révélations de presse et des communiqués de GAM, on apprendra que M. Haywood était un proche de Lex Greensill, le fondateur de la société qui porte son nom, et du magnat indo-britannique de l’industrie métallurgique Sanjeev Gupta, qui lui a été présenté par ce dernier. Et Tim Haywood avait justement fortement exposé ses fonds à des obligations illiquides des sociétés de ces deux hommes, Greensill Capital et GFG Alliance. A titre d’exemple, un mois avant sa suspension, ses fonds détenaient 12,5% des papiers émis par Greensill Capital, selon le FT.

Jusqu’ici, c’était peut-être un choix de conviction. Mais il s’est avéré que M. Haywood avait aussi accepté des voyages non-professionnels avec le jet privé de Lex Greensill, sans le déclarer à son entreprise, avait été négligent en matière de due diligence sur certaines opérations, avait utilisé son email personnel à des fins professionnelles, et avait enfreint le règlement interne en matière de signature de contrats. De quoi sérieusement douter de la capacité de GAM à contrôler les agissements de ses employés.

Les clients des fonds liquidés n’ont pourtant pas été lésés. Ils ont finalement reçu entre 99,7% et 101,5% de la valeur liquidative, GAM offrant parfois un petit bonus pour compenser le désagrément. Et la plupart de ses autres stratégies ont continué les années suivantes à délivrer des rendements honorables. Pourtant, la firme n’aura jamais su regagner la confiance des investisseurs et des clients, malgré les performances.