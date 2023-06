Asphyxié, Odey AM est contraint de chercher à loger ses fonds ailleurs

En pleine tempête, Odey Asset Management cherche à mettre ses fonds à l’abri et sauver ce qui peut l'être. La société de gestion londonienne a annoncé, dans une lettre à ses « investisseurs et amis », qu’elle avait entamé des « discussions avancées » pour « reloger » des fonds et transférer « certaines activités de gestion de fonds et personnes » à d’autres sociétés de gestion.

« Il est devenu évident que certaines activités de gestion de la société sont affectées par les événements récents », admet Odey AM dans sa missive en date du 15 juin.

La société de gestion britannique est dans la tourmente depuis la publication jeudi 8 juin d’une enquête du Financial Times et de Tortoise Media dans laquelle Crispin Odey, le fondateur et propriétaire d’Odey Asset Management, est accusé de harcèlement et d’agression sexuels à l’encontre de plusieurs femmes, dont certaines ont travaillé pour la société.

La publication de cette enquête a eu l’effet d’une bombe. Depuis, plusieurs prestataires, courtiers et investisseurs ont pris leurs distances avec la société de l’homme d’affaires britannique.

Odey AM a écarté Crispin Odey le 11 juin, mais cela ne semble pas suffire à rassurer les parties prenantes. La société affiche un encours sous gestion de 4,4 milliards de dollars d’encours, dont 1,2 milliard de dollars sont gérés par Crispin Odey en personne, selon des chiffres du FT. La moitié de cette dernière somme lui appartient.

Le Financial Times a rapporté, mardi 13 juin, que JPMorgan avait coupé tout lien avec Odey AM à qui il fournissait des services de prime brokerage et de conservation. Or, disposer d’un conservateur est une obligation légale pour un hedge fund qui opère au Royaume-Uni, observe le FT dans un autre article publié jeudi 15 juin. Cela pourrait donc menacer sa survie.

Mais la société doit aussi faire face aux rachats des investisseurs. D’ailleurs, pour tenter de contenir l’hémorragie, Odey AM a pris la décision de geler les sorties sur trois de ses fonds le 13 juin.