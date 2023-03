Artemis nomme un directeur actions internationales

Artemis Investment Management a annoncé la nomination de Alex Stanic au poste nouvellement créé de directeur actions mondiales. Il remplace Simon Edelsten, gérant de Mid Wynd International Investment Trust et la gamme de fonds Artemis Global Select et Artemis Funds (Lux) – Global Select. Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite pour la fin 2023 et travaillera avec Alex Stanic afin d’assurer la transition.

Alex Stanic arrive de JP Morgan Asset Management, où il était managing director et gérant actions internationales depuis 2015. Auparavant, il a occupé le poste de directeur actions mondiales chez River and Mercantile Asset Management entre 2009 et 2015. Il a été gérant senior chez Newton Investment Management de 1999 à 2009. Il a démarré sa carrière en 1995 comme gérant et analyste des actions de petites valeurs britanniques et des actions européennes chez Cazenove Capital Management.

Par ailleurs, Alex Illingworth, co-gérant des fonds Mid Wynd et Artemis Global Select en tandem avec Simon Edelsten, est parti fin février. La société de gestion britannique annoncera prochainement la nomination de deux nouveaux gérants au sein de l’équipe actions mondiales, rattachés à Alex Stanic.

Artemis IM comptait près de 25,6 milliards de dollars (29,2 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 28 février 2023.