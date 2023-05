Arderova AM se choisit un nouveau directeur général

Arderova Asset Management vient de nommer Irshaad Ahmad directeur général. L’intéressé succèdera à William Pattisson, co-fondateur de la boutique britannique, qui va se concentrer sur la gestion de portefeuilles.

Irshaad Ahmad, qui prendra ses fonctions le 30 juin, avait rejoint Arderova en septembre 2022 en tant que responsable de la distribution mondiale.

Avant cela, il avait passé environ deux ans au sein de la Canada Post Corporation où il était directeur des investissements du fonds de pension de la Corporation. Il a aussi passé quatre ans au sein d’Allianz Global Investors en tant que managing director et responsable des institutionnels en Europe. Entre juillet 2011 et décembre 2015, Irshaad Ahman était directeur général, responsable d’Axa Investment Management, UK et Nordics et avant cela, il a passé sept ans au sein de Russell Investments.

Fondée en 2010, Arderova est une boutique indépendante spécialisée sur les actions monde. Elle gère 7 milliards de livres d’actifs au 1er avril 2023.

