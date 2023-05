Andromeda recrute un analyste de JP Morgan

Andromeda Capital Management, la société de gestion fondée par des anciens d’Algebris, vient de recruter Brendan Breen en tant qu’analyste crédit senior.

L’intéressé vient de JP Morgan Asset Management, où il était analyste crédit senior pour le fonds European High Yield. Il faisait aussi partie de l’équipe recherche crédit de la société de gestion.

Andromeda a été créée fin 2022 par Alberto Gallo et Aditya Aney, deux anciens d’Algebris. La société gère une stratégie d’investissement mondiale axée sur l’identification des catalyseurs qui transforment les pays, modifient les industries et bouleversent les structures de capital des entreprises. Son objectif est d’offrir des rendements ajustés du risque attrayants par le biais d’investissements mondiaux multi-actifs, en mettant l’accent sur le crédit et les taux.