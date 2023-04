Amundi enregistre une décollecte de 11 milliards d’euros au premier trimestre 2023

Le groupe Amundi a fait état ce 28 avril d’un résultat net ajusté de 300 millions d’euros pour le troisième trimestre 2023, quasi stable par rapport au résultat du quatrième trimestre 2022, et en baisse de 7,5% par rapport au premier trimestre 2022. La filiale de gestion du Crédit Agricole SA explique ce recul sur un an par une « évolution défavorable des marchés. »

Les revenus nets s’établissent à 794 millions d’euros, en baisse de 4,9% par rapport au premier trimestre 2022, mais stables (+0,4%) par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le premier gestionnaire d’actifs en Europe a, par ailleurs, subi une sortie nette d’argent de la part de ses clients (décollecte) de 11,1 milliards d’euros. Il explique que ces rachats viennent essentiellement d’institutionnels et qu’il s’agit d’actifs à « très faibles marges. »

Amundi gérait 1.934 milliards d’euros d’actifs au 31 mars 2023. Cela représente une baisse de 4,3% sur un an. Au premier trimestre 2022, il avait en effet franchi pour la première fois les 2.000 milliards d’actifs, dans le sillage du rachat des activités de Lyxor, filiale de la Société Générale. Les encours publiés sont en hausse de 1,6% par rapport à la fin 2022.

« Amundi a réalisé de belles performances sur le premier trimestre 2023 dans un contexte de marché incertain. Notre résultat net ajusté est resté stable (...) grâce au maintien de nos revenus et à la bonne maîtrise de nos charges. Les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l’intégration de Lyxor nous ont en effet permis d’absorber les effets de l’inflation tout en continuant à investir », a commenté dans un communiqué Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi.

Le coefficient d’exploitation, qui correspond au ratio entre charges d’exploitation et revenus, s’élevait fin mars à 53,6%.

Le retail collecte

Côté activité, le groupe a collecté 4,3 milliards d’euros dans ses activités dédiées aux particuliers (retail) en dehors de Chine.

La clientèle institutionnelle pèse en revanche sur les encours : la décollecte y est de 11,7 milliards d’euros, dont près de 14 milliards en actifs de moyen et long termes. Le groupe assure cependant que cette décollecte « se concentre sur quelques mandats assurantiels et institutionnels très peu margés, notamment avec les Assurances Crédit Agricole & Société Générale, qui enregistrent des sorties sur les contrats d’assurance vie en euro, et un gros client souverain en gestion indicielle ».

Dans ses co-entreprises chinoises formées avec Agricultural Bank of China (ABC) et (BoC) dans la gestion de fortune, les souscriptions sont en berne. « Le marché de la gestion (y est) toujours en décollecte en actifs moyen-long terme », explique Amundi. La co-entreprise ABC-CA décollecte de 5 milliards d’euros, « affectée par des sorties de grandes institutions ». Celle avec BOC WM a, elle, subi des rachats de 2,8 milliards d’euros.

Concernant les autres co-entreprises du groupe, en Inde et en Corée spécifiquement, leur collecte est qualifiée de « très satisfaisante ». L’inde a collecté 2,8 milliards d’euros et la Corée 1,6 milliard sur trois mois.

Amundi a aussi bouclé son opération avec Caceis, selon laquelle la plateforme de services titres du groupe Crédit Agricole et de Santander, acquiert 33,33% du capital de Fund Channel qu’Amundi détenait à 100%. L’opération avait été annoncée en septembre dernier et doit permettre de «développer le service d’exécution de fonds et proposer une offre intégrée aux distributeurs ».

Le groupe doit tenir le 12 mai son assemblée générale. Ce sera la dernière de son président Yves Perrier qui doit rejoindre le groupe Edmond de Rothschild en tant que président. Il est remplacé à la présidence du conseil d’Amundi par Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole SA.