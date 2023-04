Amundi attribue une rémunération potentielle de 1,95 million d’euros à Valérie Baudson pour 2022

La société de gestion française Amundi, filiale du Crédit Agricole, a publié, vendredi 7 mars, son document d’enregistrement universel 2022 en vue de son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 13 mai prochain.

Au chapitre rémunérations, le gestionnaire d’actifs entend soumettre au vote des actionnaires une rémunération totale de 1,95 million d’euros pour sa directrice générale, Valérie Baudson, au titre de l’exercice 2022. Cette rémunération se compose d’une part fixe de 800.000 euros et d’une part variable de 1,15 millions d’euros. Cette part variable est en baisse de 15,3% par rapport à 2021.

Selon Amundi, la rémunération totale de Valérie Baudson se situe «dans la fourchette basse du marché». Celle-ci «se positionne bien en dessous du plus bas quartile d’un panel de plus de 20 gestionnaires d’actifs internationaux dont les actifs sous gestion sont en moyenne de mille milliards de dollars».

Quant au directeur général délégué d’Amundi, Nicolas Calcoen, nommé à ce poste en avril 2022, la rémunération totale proposée pour 2022 s’élève à 1,04 million d’euros. Soit un fixe de 420.000 euros et un variable de 625.000 euros.

Le président du conseil d’administration, Yves Perrier, qui doit partir après l’assemblée générale du 13 mai pour rejoindre la présidence du groupe financier suisse Edmond de Rotshchild, doit percevoir une rémunération fixe de 350.000 euros au titre de l’exercice 2022. Malgrès son départ, il devrait également obtenir cette même somme au titre de 2023, indique le document d’enregistrement universel d’Amundi. Yves Perrier a par ailleurs aussi touché une rémunération variable de 1,08 million d’euros en 2022. « La rémunération variable versée en 2022 correspond pour 144 000 euros à la part non différée de la rémunération variable attribuée au titre de 2021, et pour 939 300 euros à des parts de rémunération variable attribuées au titre d’exercices antérieurs (2018, 2019 et 2020) », précise Amundi.

Rehaussement de seuils

La politique de rémunération envisagée par Amundi pour l’exercice 2023 voit un rehaussement du salaire fixe et du seuil maximal de rémunération variable de Valérie Baudson. Le gestionnaire d’actifs prévoit une enveloppe composée d’un salaire fixe de 880.000 euros et une rémunération variable pouvant aller jusqu’à un maximum de 1,49 million d’euros (170% de la rémunération fixe) même si la rémunération variable cible est de 1,32 million d’euros (150% de la rémunération fixe). En 2023, la directrice générale d’Amundi pourrait donc percevoir une rémunération maximum de 2,37 millions d’euros.

Concernant le directeur général délégué Nicolas Calcoen, les conditions de rémunération proposées pour 2023 par Amundi restent inchangées. A savoir un salaire fixe de 420.000 euros et une rémunération variable pouvant atteindre 714.000 euros (170% de la rémunération fixe). La rémunération variable cible du directeur général délégué pour 2023 est de 630.000 euros.

Mandats

Lors de son assemblée générale, Amundi va proposer la ratification de la cooptation récente de deux administrateurs, le directeur général de Crédit Agricole Philippe Brassac et Nathalie Wright, qui ont remplacé respectivement Xavier Musca, devenu directeur général de Crédit Agricole CIB, et William Kadouch Chassaing, parti chez Eurazeo. Les mandats de Laurence Danon-Arnaud, Christine Gandon, Hélène Molinari et Christian Rouchon au conseil d’administration d’Amundi doivent par ailleurs être renouvelés.

Amundi proposera le versement d’un dividende de 4,10 euros par action. Sur l’année 2022, le résultat net part du groupe ajusté s’élève à 1,2 milliard d’euros. Le gestionnaire, qui comptait 1.904 milliards d’euros sous gestion fin décembre, a collecté 7 milliards d’euros l’année dernière.

