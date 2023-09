Amundi ajoute un fonds event driven à sa plateforme de hedge funds Ucits

L'Agefi

Les cinq plus gros hedge funds multi-stratégies au monde détiennent près d’un tiers des actions américaines (30%) négociées par le secteur des hedge funds dans son ensemble, estime Goldman Sachs dans une note récente à ses clients et consultée par Reuters. Ils ont ainsi doublé leurs positions sur ce marché depuis 2014. Et bien que leurs actifs sous gestion ne représentent que 9% des encours totaux de ce segment, leur impact demeure plus important en raison des niveaux plus élevés d’effet de levier ou d’emprunt qu’ils utilisent, relate Reuters, citant la note.