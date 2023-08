Odey AM a décollecté 548 millions de livres sterling depuis l’enquête du FT sur son fondateur

Le hedge fund britannnique Odey Asset Management et sa filliale Brook Asset Management ont décollecté quelque 548,1 millions de livres sterling (640,6 millions d’euros) dans 11 fonds entre le 8 juin et le 28 juillet 2023, rapporte Financial News, qui se base sur les chiffres de Morningstar. Le 8 juin correspond à la date à laquelle le quotidien économique britannique Financial Times a publié son enquête menée conjointement avec Tortoise Media sur les accusations de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles visant l’ex-fondateur du hedge fund Crispin Odey, avec qui la firme a pris ses distances depuis. La majorité des rachats des investisseurs sont intervenus dans les fonds de Brook AM (423,2 millions de livres) tandis que les investisseurs des fonds d’Odey AM ont retiré 124,2 millions de livres sterling. Les discussions se poursuivent pour le transfert des fonds et gérants à diverses sociétés de gestion. La firme gérait environ 4,4 milliards de dollars avant l'éclatement du scandale.

