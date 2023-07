DWS tiraillé entre dynamique positive et avenir incertain aux Etats-Unis

En introduction du rendez-vous téléphonique avec les analystes sur les résultats trimestriels de DWS, ce mercredi 26 juillet, Stefan Hoops a fait une promesse. Celle qu’il ne gaspillerait pas son temps de parole préliminaire à parler d’intelligence artificielle ou de macro-économie. Le directeur général du gestionnaire d’actifs allemand, filiale de Deutsche Bank, a tenu parole.

Encours en hausse, collecte nette positive, coûts maîtrisés… les voyants sont globalement au vert pour DWS, qui poursuit sa transformation engagée l’an dernier. Stefan Hoops savoure une dynamique positive « sans crier victoire car il reste beaucoup de travail » pour faire croître la société de gestion. Il a pleinement conscience que cette dynamique pourrait rapidement se retourner et que les analystes demeurent prudents sur le titre. Car tel le sparadrap du capitaine Haddock dans Tintin, DWS a dû mal à se défaire des investigations des régulateurs américain, allemand et du département de la justice américain (cette dernière vise Deutsche Bank, ndlr) portant sur les allégations d’éco-blanchiment dans ses fonds et sa communication marketing. Celles-ci avaient été formulées par l’ancienne responsable de la durabilité de DWS, Desiree Fixler, en 2021.

Sondés par les analystes, Stefan Hoops comme Claire Peel, la directrice financière de DWS qui va quitter ses fonctions après cinq ans passés chez le gestionnaire allemand, s’en sont tenus aux écrits du rapport semestriel produit par DWS. « Le groupe a reçu des demandes d’information de la part de divers régulateurs et d’autorités chargées de faire respecter la loi concernant certains sujets liés à l’ESG. Nous continuons de fournir des informations et de coopérer avec les agences en charge des investigations. Nous sommes engagés dans des discussions avancées avec la SEC pour résoudre leur enquête au sujet de l’ESG bien que l’issue finale ne soit pas encore connue», indique le gestionnaire ajoutant que d’autres enquêtes se poursuivent.

21 millions d’euros de provisions

DWS affirme dans son rapport ne pas pouvoir exclure que les résultats de ces investigations lui soient défavorables et puissent conduire au règlement de pénalités financières. Le gestionnaire allemand dit ne pas avoir formé de provision pour chaque affaire car cela pourrait nuire de manière préjudiciable au résultat des investigations. DWS a néanmoins provisionné 21 millions d’euros pour des risques opérationnels, c’est-à-dire des risques de pertes consécutives à des défaillances ou des inadéquations de processus, systèmes ou de personnes en interne ou à des événements externes. A cette somme, s’ajoutent 8 millions d’euros de provisions en vue de la résolution d'éventuels litiges avec des clients ou des contreparties.

DWS sait trop bien ce qu’il encourt, notamment aux Etats-Unis où il nourrit de grandes ambitions. La firme rappelle qu’en raison de précédentes affaires ayant impliqué Deutsche Bank aux Etats-Unis, DWS a dû demander en 2021 une exemption individuelle pour éviter de perdre son statut de gérant d’actifs professionnel qualifié (qualified professionnal asset manager), qui lui permet de gérer ou de se voir confier la gestion d’encours de régimes de retraites locaux. Son exemption expire en avril 2024 et doit être renouvelée par le département du travail américain jusqu’en avril 2027.

Or, le risque existe que les conclusions des investigations en cours lui fassent perdre son exemption donc son statut avant même l'échéance d’avril 2024 et l’amènent à revoir en profondeur certains de ses objectifs stratégiques. Les autorités américaines ont prouvé l’an dernier avec l’interdiction de gérer pendant 10 ans aux Etats-Unis infligée à Allianz Global Investors qu’elles ne faisaient aucune concession. Le passif de Deutsche Bank avec la justice américaine étant autrement plus fourni que celui d’Allianz, DWS peut craindre le pire.

« Au regard de notre collecte, nous n’avons pas le sentiment d’être discriminé de manière négative en matière d’ESG (…) A l’issue des enquêtes, nous pourrons probablement adopter une position davantage pro-active sur l’ESG dans le secteur », a commenté Stefan Hoops.

Une possible acquisition sur le crédit privé européen

Outre l’éco-blanchiment, le directeur général de DWS s’est entre autres exprimé sur la croissance des gestions alternatives et passives, la stratégie cryptos et l’avenir du gérant allemand sur le marché chinois.

La gestion alternative a tiré, avec la gestion passive, la collecte nette de DWS au deuxième trimestre 2023. DWS indique avoir remporté un important mandat institutionnel américain sur un fonds immobilier diversifié et va lancer d’ici la fin de l’année une stratégie sur les actifs logistiques aux Etats-Unis. Aussi le gestionnaire avance-t-il sur une possible acquisition dans le crédit privé européen. « Nous n’avons pas encore pris de décision sur le fait de bâtir une équipe en interne ou d’acquérir un gérant. C’est du 50-50 mais nous avançons sur la direction que nous voulons prendre », a dit Stefan Hoops, désignant des gérants de crédit privé aux encours de 3 à 10 milliards d’euros comme potentielles cibles. Sur la gestion passive, qui représente 26% des encours de DWS à fin juin, la firme entend développer sa gamme XTrackers à l’international avec des ETF ESG et thématiques.

Un autre moment important pour DWS sera le lancement de ses premiers exchange-traded commodities (ETC) sur les crypto-monnaies d’ici le quatrième trimestre 2023. Le gérant a d’ailleurs établi une plateforme dédiée en Suisse durant la première moitié de l’année. Dans ce domaine, il est accompagné par la fintech Galaxy avec qui il s’est allié en mars pour développer des produits cotés en Bourse sur des actifs digitaux en Europe. Stefan Hoops a indiqué que la firme avait finalisé une étude de faisabilité pour l’émission d’un stablecoin en euros et qu’il communiquerait plus tard sur le sujet.

Le directeur général de DWS a également répondu aux questions sur l’évolution des règles pour les gérants d’actifs étrangers en Chine. La firme est actionnaire du gérant chinois Harvest Fund Management à hauteur de 30%. Les nouvelles règles auront un impact négatif mais pas significatif sur Harvest selon Stefan Hoops qui a estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d’euros la valeur de sa participation dans le gérant chinois. « Nous avons appris des choses en matière de services aux clients avec Harvest et ses 160 millions de clients particuliers. Nous avons à en apprendre sur l’intelligence artificielle car c’est une approche différente en Chine. Nous n’avons pas actuellement de discussions avec les autres actionnaires pour augmenter notre participation », a encore clarifié le dirigeant de DWS.