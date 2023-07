CPR AM promeut un nouveau directeur marketing, communication et développement international

CPR AM, la filiale d’Amundi, a annoncé ce 26 juillet la nomination d’Hubert Segura en tant que directeur marketing, communication et développement international à partir du 1ᵉʳ juillet 2023. Il rejoindra également le comité de direction. Il remplace Matthieu Mouly, qui vient de partir chez Ostrum Asset Management, l’affilié de Natixis IM, en tant que directeur du développement commercial.

Hubert Segura travaille chez CPR AM depuis 2013, d’abord comme responsable commercial immobilier auprès de la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, avant d’être nommé responsable de l’équipe de développement international en relation directe avec le réseau commercial d’Amundi. Auparavant, il a travaillé chez Skandia, filiale française du groupe Old Mutual, en qualité de responsable international des équipes marketing et du service client. Il a commencé sa carrière en 1996 dans le secteur de l’assurance au sein du service marketing et commercial d’Allianz, avant de rejoindre Generali, où il a été nommé responsable marketing produits.

A lire aussi: