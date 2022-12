Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est via sa filiale Exaion qu’EDF lance une plateforme qui doit permettre «aux développeurs, entreprises et institutionnels souhaitant investir le Web3, un service clé en main de nœuds blockchain à la demande» et promet ainsi de faire gagner «30 à 40% de temps aux équipes de développement». Dans...