Qu’est-ce qui porte si haut la progression de la Bourse japonaise ?

Les actions japonaises se retrouvent au plus haut depuis 30 ans. Mais elles restent près de 25 % en dessous de leur plus haut historique, atteint en 1989 lors de l’éclatement de la bulle qui avait touché les actifs japonais et engendré une dynamique déflationniste pendant près de trois décennies. Quels ingrédients poussent aujourd’hui les investisseurs vers la Bourse japonaise ? Premièrement, on retrouve un élément structurel. Il semblerait que les réformes de gouvernance de Shinzo Abe portent leurs fruits. Ce changement semble avoir été exacerbé en ce début d’année par le Tokyo Stock Exchange, qui a fait pression sur les entreprises dont le ratio prix/valeur comptable est inférieur à 1, leur enjoignant de se réformer ou de faire face à des sanctions. Cela s’est traduit par des rachats massifs d’actions par les entreprises afin de « gonfler » leur valeur. Deuxièmement, tout aussi structurel, il y a l’hypothèse qu’enfin le Japon serait en train de sortir de sa période de déflation, d’autant que la banque centrale maintient une politique accommodante. Troisièmement, les actions japonaises restent relativement bon marché à moins de 14x les bénéfices.

Enfin, le marché japonais est une façon de bénéficier de manière partielle de la reprise chinoise, d’autant que les investisseurs rechignent à investir directement en Chine chinoise devant les incertitudes géopolitiques. En outre, le Japon semble bénéficier de la délocalisation de certaines productions stratégiques, comme dans les semi-conducteurs.