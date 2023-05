TPG acquiert le spécialiste du crédit Angelo Gordon

Le géant américain de la gestion alternative TPG va acquérir son compatriote Angelo Gordon, qui gère 73 milliards de dollars (67 milliards d’euros) et se spécialise dans l’investissement crédit et immobilier. Sa première opération de croissance externe depuis sa cotation en Bourse l’an dernier.

Le prix de l’opération, payé en numéraire et en actions, est de 2,7 milliards de dollars en se basant sur le cours de l’action de TPG le 12 mai. Il comprend une part de cash de 970 millions de dollars, 62,5 millions de titres, et un complément de prix (earn out) de 400 millions basé sur les performances futures de la cible. Celui-ci sera versé en totalité si les revenus de commission d’Angelo Gordon progressent de 16% par an au moins d’ici à 2026. Dans le cas où le complément de prix serait versé, cela porterait le coût de l’opération pour TPG à plus de 3 milliards de dollars.

Fondé en 1988 à New York par deux anciens de LF Rothschild, Angelo Gordon compte 650 employés répartis dans douze bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. La société a une activité de crédit de 55 milliards de dollars, avec une expertise reconnue dans la dette d’entreprises en difficulté (distressed debt) : elle est intervenue récemment en France, par exemple, dans la restructuration de Technicolor Creative Studios.

S’y ajoute une activité de financement immobilier de 18 milliards de dollars. Le gérant de la Côte Est a vu ses encours doubler ces cinq dernières années, selon un communiqué.

Diversification

Ensemble, TPG et Angelo Gordon vont afficher un encours total de 208 milliards de dollars (chiffres à fin 2022), dont 38 milliards d’immobilier.

L’acquisition permet surtout au californien TPG, spécialiste des opérations de rachat à effet de levier (leveraged buy-out, LBO) et du private equity à impact, de se diversifier dans le domaine de la dette privée. L’activité d’Angelo Gordon couvre le credit corporate, le direct lending et le crédit structuré. Un compartiment en forte croissance, qui prend de plus en plus le relais des banques dans les transactions de LBO. TPG s'était déjà aventuré dans le crédit en soutenant la création de Sixth Street Partners, dans laquelle il détenait une participation minoritaire, mais les deux groupes ont dénoué leurs liens en 2020.

Les bases d’investisseurs de TPG et d’Angelo Gordon sont également très complémentaires, selon la présentation publiée sur le site de TPG. Seulement 10% environ de leur limited partners (LPs) sont communs.

Une fois l’acquisition réalisée, Angelo Gordon deviendra une plate-forme d’investissement de TPG. Les co-directeurs généraux de la société, Josh Baumgarten et Adam Schwartz, en deviendront co-managing partners, sous la responsabilité du directeur général de TPG, Jon Winkelried.