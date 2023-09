Samir Amichi : «Le potentiel d’expansion du capital privé est considérable !»

Pour L’Agefi, Samir Amichi, senior managing director chez Blackstone, revient sur le positionnement du groupe en Europe. Le continent «présente des atouts essentiels aux yeux des investisseurs et nous continuons d’y investir, essentiellement de façon thématique», déclare le dirigeant, citant la transition énergétique, les sciences de la vie ou la logistique.

La France, l’un des trois marchés de Blackstone en Europe, offre tout particulièrement «des opportunités d’investissement attractives» aux yeux du professionnel. Plus globalement, la société d’investissement américaine mise sur une nouvelle phase de développement dans l’univers du non coté. «Le potentiel d’expansion pour le monde du capital privé est aujourd’hui considérable ! Que ce soit dans le monde institutionnel ou auprès des particuliers», perçoit Samir Amichi, soulignant que ces derniers n’investissent que 1% de leur patrimoine dans le non coté, contre 20% pour les investisseurs institutionnels.