Quel est le fonds de private equity le plus apprécié dans les grandes écoles ?

Intégré pour la première année dans le classement des fonds les plus appréciés par les étudiants des grandes écoles, Bpifrance se propulse directement à la première place, détrônant Ardian, relégué en deuxième position. Rothschild Five Arrows conserve la troisième marche du podium, selon le classement réalisé pour la troisième année consécutive par AlumnEye et Junior Essec, auprès de 611 étudiants issus des 14 plus prestigieux établissements français (Polytechnique, Centrale, HEC, Essec, Dauphine, Sciences Po…).

Parmi les plus importantes évolutions, Andera Partners fait un bond de 15 places pour se classer en 15e position, tandis que Capza gagne dix rangs et arrive 17e. Advent et Carlyle reculent en revanche de neuf places et se postent aux 20e et 21e rangs, tandis que Blackfin Capital Partners chute de 12 rangs et finit 25e.

La notoriété du fonds, élément clé pour recruter les meilleurs éléments, se révèle très disparate d’un fonds à l’autre. Bpifrance, Rothschild Five Arrows, Goldman Sachs et Blackstone figurent en tête des fonds les plus connus par la future élite française, tandis que Lone Star, Providence Equity Partners, InvestIndustrial ou TDR Capital passent en dehors de leur radar. Ardian, CVC et Blackstone affichent par ailleurs les scores les plus élevés en matière de probabilité de recommandation (NPS, net promoter score), là où Gimv, Téthys Invest et Chequers Capital enregistrent les moins bonnes notes.

Gimv est pourtant l’un des trois fonds les plus plébiscités, avec Astorg et Ardian, en matière de montée en compétence des stagiaires, ceci en conciliant un bon équilibre entre travail et vie privée.

Concernant plus globalement les métiers du private equity, les atouts mis en avant par les répondants sont d’abord d’ordre financier, la rémunération arrivant en première ligne. Suivent ensuite l’intérêt du métier et la dimension de «challenge», pour les étudiants en école de commerce, cet ordre étant inversé pour les étudiants en école d’ingénieurs.