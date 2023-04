Le private equity sait naviguer par gros temps

Depuis plus de trente ans, les universitaires font l'éloge de la structure de gouvernance du capital-investissement, qu’ils considèrent comme supérieure aux autres, notamment en raison de sa capacité à guider les entreprises en période de contraction économique. Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais au cours de la dernière décennie, les investisseurs sont inquiets quant à leurs perspectives économiques en raison de plusieurs sources d’incertitude. Bien que nous ne disposions pas d’une boule de cristal pour voir comment les entreprises détenues aujourd’hui par des fonds de capital-investissement parviendront à surmonter les difficultés actuelles, il est intéressant d’examiner l’historique de la classe d’actifs pour ce qui est de guider les entreprises à travers les différents cycles de l'économie.

Plus précisément, nous aimerions comprendre dans quelle mesure les entreprises sous private equity ont pu connaître des ralentissements économiques et combien de fois les fonds de capital-investissement ont réussi à en maîtriser les défis et à faire en sorte que les transactions aboutissent à un résultat positif en termes de rendement.

Un taux de succès remarquable de 65 % pour les opérations de type « downturn success »

Nous sommes en mesure d’identifier objectivement ce que nous appellerons les « transactions par temps de récession » (downturn deals) en examinant l'évolution de l’indice boursier – correspondant à la région géographique et au secteur d’activité du rachat – entre le moment de l’acquisition et la sortie du fonds de private equity. Une situation dans laquelle les rendements boursiers sont négatifs, ou du moins si faibles qu’ils n’auraient pas permis de couvrir le coût de la dette dans le cadre du rachat, sera qualifiée de downturn deal.

Grâce à notre source de données unique, à HEC Paris, qui contient des données détaillées sur 12.434 rachats réalisés dans le monde entier au cours des vingt-cinq dernières années par 195 sociétés de capital-investissement (chacune ayant réalisé au moins 9 rachats), nous pouvons mesurer la proportion de downturn deals dans cet univers global de buy-out. Sur la base de la méthode susmentionnée, nous avons dénombré 4.018 opérations de récession, soit environ 32 % de l’« univers des rachats ».

Il est intéressant de noter que les downturn deals ne se produisent pas uniquement pendant les périodes de contraction économique généralisée de 2001 et 2007-2008. Nombre d’entre eux surviennent à d’autres moments, lorsque des secteurs industriels particuliers ont été touchés par des difficultés économiques plus spécifiques.

Lorsque nous examinons les résultats de ces 4.018 transactions, nous pouvons constater que le capital-investissement a une capacité impressionnante à gérer relativement bien les ralentissements et à ajouter des niveaux suffisants d’alpha, c’est-à-dire de surperformance par rapport aux tendances du marché boursier, de sorte que les opérations aboutissent à des résultats globalement positifs. Nous appellerons ce type d’opération, qui génère un rendement strictement positif en dépit d’un environnement boursier peu performant, un « succès en cas de ralentissement » (downturn success). Dans l’ensemble, nous observons 2.625 réussites de ce type sur 4.018 opérations, ce qui correspond à un taux de succès de 65 % pour l’ensemble du capital-investissement.

Il s’agit là d’un chiffre remarquable en soi et d’une preuve empirique solide qui va dans le sens des prédictions académiques de longue date concernant la supériorité du capital-investissement, en particulier dans les situations de récession.

Le fonds de private equity constitue de loin le facteur le plus déterminant pour la réussite ou l'échec d’une opération en phase de ralentissement

Ensuite, nous explorons plus avant les facteurs qui rendent plus ou moins probable la réussite d’une transaction en période de ralentissement économique. A cette fin, nous avons classé les rachats en fonction de leur secteur industriel, de la région géographique, de l’année de l’opération et de l’identité de la société de capital-investissement. En utilisant des méthodes statistiques à plusieurs variables, nous observons que le fonds de private equity constitue de loin le facteur le plus déterminant pour la réussite ou l'échec d’une opération en phase de ralentissement. En effet, ce que l’on appelle l’effet GP (general partner, NDLR), c’est-à-dire la capacité spécifique de certaines sociétés de capital-investissement, mais pas toutes, à bien guider les entreprises en période de difficultés économiques, est environ dix fois plus important que les autres facteurs pour déterminer l’issue des downturn deals. Il s’agit là d’un nouvel élément de preuve empirique rappelant aux investisseurs qu’il est primordial, en private equity, d’engager des capitaux auprès de gestionnaires de fonds compétents, plutôt que de se contenter d’espérer des rendements moyens suffisamment attrayants ou d’essayer d’optimiser les rendements du portefeuille sur la base d’un choix sectoriel ou d’une concentration géographique.

La dernière étape de l’analyse consiste à évaluer si la capacité d’un gestionnaire de fonds à gérer mieux que ses pairs les situations de type downturn deals reste stable. A cette fin, nous avons examiné des intervalles de cinq ans et mesuré le taux de réussite de plus de 100 gestionnaires de fonds sur des fenêtres d’opérations successives de cinq ans. Nos données montrent clairement un niveau de persistance statistiquement significatif et économiquement pertinent dans la capacité d’un gestionnaire de fonds à transformer des downturn deals en succès.

D’un point de vue statistique, lors des phases de retournement, le taux de réussite d’un gestionnaire au cours d’une période donnée de cinq ans est corrélé positivement et de manière significative au taux de réussite de ce même gestionnaire au cours d’une période successive de cinq ans. Par conséquent, les gestionnaires dont le ratio de succès est élevé au cours d’une période donnée de cinq ans sont également beaucoup moins susceptibles de classer leur fonds suivant dans le quartile de performance le plus bas.

En résumé, notre analyse statistique sur un large échantillon fournit des preuves solides de la supériorité globale de la classe d’actifs des fonds de capital-investissement pour guider les entreprises dans les situations de ralentissement économique. Elle montre en outre que le rôle d’actionnaire actif du private equity a un effet prépondérant dans la réussite ou l'échec des downturn deals. Encore plus pertinent peut-être pour les investisseurs : il semble y avoir un solide niveau de persistance dans la capacité d’un gestionnaire donné à gérer particulièrement bien les situations de ralentissement, puisque nous constatons une corrélation significative dans le taux de succès par temps de récession des mêmes gestionnaires sur des périodes consécutives.