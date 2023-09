« Nous sommes raisonnablement optimistes »

Pour l’Agefi, Benjamin Dupuy, associé chez BC Partners, détaille les perspectives de la société d’investissement. Dans un environnement plus tendu dans le non coté, « nous passons beaucoup de temps sur la monétisation de certaines de nos participations et avons déjà rendu 3 milliards et demi à nos investisseurs depuis le début de l’année », informe le dirigeant. BC Partners se révèle également actif sur le plan des investissements. Son véhicule de onzième génération, bouclé l’an passé à 7 milliards d’euros, est en effet déployé à hauteur de 60 %. D’autres opérations devraient intervenir dans les prochains mois. En termes de pipeline, « je suis raisonnablement optimiste sur 2024. Nous avons déjà identifié, notamment dans le secteur des services que je codirige, une liste d’une dizaine de sociétés sur lesquelles nous aimerions nous positionner de manière très sérieuse et compétitive », déclare Benjamin Dupuy.