L’IDI et Andera Partners cèdent Flex Composite Group à Michelin

L’IDI actionnaire majoritaire et Andera Partners, actionnaire minoritaire, annoncent ce 19 juin, la conclusion d’un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group au constructeur de pneumatiques Michelin. La valeur d’entreprise s’élève à 700 millions d’euros, selon un communiqué. Les deux cédants assurent réaliser un multiple d’investissement supérieur à 12x sur cet investissement qu’ils avaient réalisé en 2015 dans le cadre d’une opération de LBO primaire.

L’opération, soumise à l’accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au troisième trimestre 2023.

Flex Composite Group (FCG) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites avancés. Il travaille notamment sur des marchés de spécialité (marine, supercars, transport, heat transfer, technical apparel, construction, etc.).

Il a réalisé plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, est rentable et emploie près de 400 salariés dont une quarantaine dédiée à la R&D. Il compte six centres de production en Belgique et en Italie.

Le communiqué précise que l’opération s’inscrit dans le plan stratégique « Michelin in Motion » visant à étendre les activités de Michelin au-delà des pneumatiques pour atteindre 20 à 30% de son activité à horizon 2030. L’adossement de FCG à la division High-Tech Materials de Michelin vise à créer un leader mondial dans les matériaux composites avancés.