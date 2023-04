Le fonds néerlandais Forbion lève 1,35 milliard d’euros dans les sciences de la vie

Le fonds néerlandais Forbion spécialisé dans les sciences de la vie vient d’annoncer la plus grande collecte de son histoire : 1,35 milliard d’euros sur deux véhicules, dépassant les tailles cibles initiales. Il gère désormais 3 milliards d’euros.

Doté de 750 millions d’euros, Forbion Ventures Fund VI se concentre sur les entreprises à un stade précoce de développement. Il cible à la fois des biotechs existantes et des nouvelles sociétés (co-) fondées par Forbion autour de principes actifs développés par des universités ou par des laboratoires pharmaceutiques, avec des équipes aguerries. Des investisseurs actuels ont accru leur exposition et de nouveaux acteurs sont arrivés, comme le fonds de pension néerlandais PME and PMT, Loyola University of Chicago, the Scott Trust Endowment, et Pictet Alternative Advisors.

Les biopharmaceutiques européennes visées

Pour sa part, Forbion Growth Opportunities Fund II investira ses 600 millions d’euros dans des sociétés ayant atteint un stade de développement plus avancé. Il vise des biopharmaceutiques européennes, développant de nouvelles thérapies où les besoins médicaux sont élevés. Forbion compte prendre des positions de leader avec des tickets pouvant aller jusqu’à 70 millions d’euros. Parmi les nouveaux investisseurs figurent Amundi et Legal & General Capital. Ils rejoignent le fonds de pension néerlandais PME and PMT, Pantheon et Eli Lilly. Ce fonds a déjà réalisé quatre investissements.

Le mois dernier, La société de private equity dédiée à la santé Jeito Capital avait annoncé avoir co-dirigé avec le fonds néerlandais Forbion un financement de 104 millions d’euros de série B dans la biopharma Noema Pharma, spécialiste des maladies graves du système nerveux central.