Emmanuelle Mourey : «C’est dans les périodes de crise que l’on se découvre le plus»

Emmanuelle Mourey passe son enfance en Franche Comté et rêve un temps d’être chanteuse lyrique. Bonne élève, elle s’oriente finalement vers une prépa et une école de commerce. Pendant ses études, elle est choisie pour travailler au Crédit Lyonnais à New York. Une expérience fondatrice, qui va donner le ton de sa carrière future.

Elle ne quittera plus jamais l’univers de la finance, et restera pour toujours attachée au monde anglo-saxon. Emmanuelle Mourey revient sur ses expériences variées dans les grandes maisons qu’elle a fréquentées : PWC, CPR, JPMorgan et enfin LBP AM.

Elle raconte les projets qui l’ont marquée, mais revient aussi les crises qu’elle a connues et qui lui ont beaucoup appris sur elle-même. Emmanuelle Mourey souligne aussi l’importance de mener une vie bien équilibrée entre travail, vie familiale, sport et loisirs.

Un épisode réalisé par Laurence Marchal, journaliste à L’Agefi

