Virginie Maisonneuve : «La finance est un monde où on ne peut pas s’ennuyer»

Fascinée par la Chine et les voyages, Virginie Maisonneuve a choisi de travailler dans la gestion d’actifs, un univers qui lui offrait de multiples possibilités. La directrice mondiale des investissements actions d'Allianz GI raconte ses différentes expériences professionnelles, qui lui ont permis de sillonner le monde, et comment elle a géré sa carrière en préservant sa vie de famille. Virginie Maisonneuve évoque aussi son engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes et de la diversité, ainsi que son intérêt pour la méditation.

Un épisode réalisé par Laurence Marchal, journaliste à L’Agefi.

