L’IA comme outil contre le réchauffement climatique

Difficile de passer à côté du phénomène ChatGPT, cette IA créée par OpenAI permettant de répondre de manière très cohérente à des questions diverses et variées. D’un point de vue économique, au-delà du buzz médiatique à court terme, le développement de l’IA pourrait accélérer la productivité dans bon nombre de secteurs et contribuer au PIB global à hauteur de 15 700 milliards de dollars d’ici 2030 d’après une étude de PWC. Cela représente une hausse significative puisque le PIB mondial était d’un peu plus de 96 000 milliards de dollars à la fin de 2021 (cf. graphique ci-dessous).

De nombreux secteurs devraient bénéficier de l’adoption de méthodes d’IA que ce soit dans le domaine de la santé, le transport ou bien sûr l’IT. L’IA pose néanmoins de nombreuses questions éthiques et certains modèles sont réputés pour répéter voire amplifier des biais comportementaux, associant par exemple certaines minorités à des emplois avec bas salaire. Mais quid de son impact environnemental ? En effet une telle nouvelle technologie participerait-elle à la lutte contre le réchauffement climatique ou aura-t-elle au contraire un impact net négatif ?

LES EFFETS POSITIFS DE L’IA

Regardons d’abord les effets positifs. Comme toute nouvelle technologie, l’IA combinée au big data pourrait décupler la productivité de certains secteurs au bénéfice de l’environnement. Par exemple, certaines sociétés de machines agricoles, comme John Deere et ses fameux tracteurs verts, utilisent l’IA pour optimiser la culture. Cela passe par des systèmes de drones permettant de visualiser les zones arides d’un champ afin de minimiser l’irrigation, ou encore par le développement de caméras haute résolution qui différencient plantes cultivées et mauvaises herbes afin d’optimiser l’utilisation d’engrais. Par ailleurs, le secteur du transport est l’un des plus gros contributeurs à l’émission de CO2 . L’IA est déjà présente dans l’automatisation des processus de logis tique (utilisation de robot pour déplacer des colis) et devrait permettre de minimiser les temps de livraison par le biais de routes optimisées et par l’introduction de véhicules à conduite autonome, permettant une plus faible émission de gaz à effet de serre. La lutte contre le réchauffement climatique passe aussi par une réduction de l’empreinte carbone des ménages. L’utilisation de l’IA permet de réduire l’empreinte carbone de nos maisons et bureaux grâce à une meilleure domotique et l’adoption de smart meter qui permettent de gérer de manière optimale l’utilisation d’électricité et de chauffage et donc d’éviter le gaspillage énergétique.

IA ET ENVIRONNEMENT

L’IA n’est néanmoins pas neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Le développement même d’une IA est coûteux : celle-ci requiert non seulement une très grande force de calcul informatique mais aussi des bases de données gigantesques pour l’entraîner. Sans le montrer du doigt, GPT-3, le modèle derrière ChatGPT, utilise 175 milliards de paramètres. Une étude de l’université de Californie estime que son entraînement sur des données a engendré 552 tonnes d’équivalent CO2 , ce qui est environ l’impact de 550 vols Paris-New York. Ce modèle a été entraîné sur des données disponibles jusqu’en 2021 et nécessitera donc une mise à jour régulière, augmentant d’autant son empreinte carbone. Par ailleurs, les serveurs utilisés pour entraîner ChatGPT requièrent de l’eau pour les refroidir. Selon une étude académique récente de chercheurs à l’Université de Californie et celle du Texas, ChatGPT « boit » une bouteille d’eau toutes les 20 à 50 questions qu’on lui pose. À une époque où la question de l’accès à l’eau se pose, cette consommation d’eau par l’IA pourrait devenir problématique. Tout n’est pas perdu puisque les producteurs de semi-conducteurs et de cartes graphiques font des efforts significatifs afin de réduire leurs consommations énergétiques.

RELAIS DE CROISSANCE

En conclusion, l’IA représente un formidable relais de croissance qui devrait permettre des gains de productivité significatifs. Par ce biais-là, l’IA va donc certainement représenter un allié de choix dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous faudra néanmoins être vigilant sur son empreinte carbone. Puisque l’IA est principale ment développée par des sociétés américaines et chinoises, peut-être faudrait-il se poser la question de sa taxation en Europe. L’Union européenne (UE) a annoncé en décembre dernier l’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières d’ici 2027 qui impliquera que les importations d’acier, de ciments, d’engrais, d’aluminium et d’électricité seront soumises à l’achat de certificats d’émission carbone comme si ces ressources avaient été produites dans l’UE. Peut-être faudra-t-il se poser la question d’ajouter l’IA à la liste afin de s’assurer d’un impact énergétique « juste » de ces nouvelles technologies.