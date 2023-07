Les fonds actions japonaises à la loupe #44

Les Actions Japon – général sont à l’honneur cette semaine.

Il y a deux mois, les prémices d’une reprise se faisaient sentir avec des indicateurs au beau fixe. Cette tendance se confirme avec une moyenne sur 1 an de +5,21% contre +1,54% au mois de mai.

L’embellie se traduit par un Top 10 qui reprend encore plus de couleurs et un fonds leader, DWS Nomura Japan Growth LC EUR, qui avec +22,07% confirme les 5 étoiles Europerformance qui lui sont attribuées. Les performances à trois ans restent flatteuses et cette catégorie a donc entamé une tendance haussière qui ne se dément pas.

(1) du vendredi 8 juillet 2022 au vendredi 7 juillet 2023

(2) du vendredi 10 juillet 2020 au vendredi 7 juillet 2023

(3) du vendredi 13 juillet 2018 au vendredi 7 juillet 2023

(4) Au vendredi 30 juin 2023

Comment lire la notation Europerfopermance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, tous les notations sont seniors et les cinq premiers sur un an disposent de la note la plus élevée.