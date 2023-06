Le marché des obligations d’entreprise est promis à une vague de défauts

L’économie mondiale résiste grâce à la solidité des marchés de l’emploi aux Etats-Unis ou en Europe, mais certains indicateurs envoient des signaux mitigés, comme la contraction de l’activité dans l’industrie. Le ralentissement ne fait donc pas de doute et de nombreux économistes anticipent une récession en fin d’année ou début 2024. Cette récession, quelle qu’en soit l’ampleur, devrait provoquer une hausse des taux de défauts sur le marché des obligations d’entreprise.

«Le cycle de défauts a déjà débuté», constatent Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank, et son équipe crédit, dans leur étude annuelle sur les défauts. De fait, sur le marché américain des obligations high yield (HY), les défauts de paiement ont déjà doublé sur un an jusqu’à avril, à 2,1% par rapport aux douze mois précédents. Sur le marché des loans, il est passé de 1,4% à 3,1%. Il progresse également sur le marché euro de la dette à haut rendement, à 2,7% contre 1,7%.

Cette hausse ne fait que commencer, selon le stratégiste : «Nos indicateurs de cycle anticipent une vague imminente de défauts». Sur le marché américain, l’indicateur de cycle de crédit de Deutsche Bank envoie le signal d’alerte le plus élevé depuis la crise financière de 2007-08, hors pandémie de Covid. Surtout, le plus fort resserrement monétairede part et d’autre de l’Atlantique coïncide avec un niveau de levier d’endettement élevé et des marges très étirées.

Un facteur aggravant vient du resserrement des conditions de crédit des banques, au niveau le plus prononcé depuis 2011 dans la zone euro et depuis la crise du Covid aux Etats-Unis. «Les investisseurs doivent-ils s’inquiéter du durcissement des normes de crédit bancaire ? Peut-être parce que celles-ci se durcissent, et parce qu’il s’agit d’un indicateur avancé des défauts», indiquent Guy Stear et Juan Valencia, stratégistes crédit chez Société Générale CIB. Le resserrement des conditions de crédit anticipe la hausse des défauts de deux trimestres aux Etats-Unis et de quatre en Europe. «En Europe, le durcissement des normes de crédit implique une hausse des défauts à 4,7% au cours des quatre prochains trimestres», estiment les deux stratégistes. Un taux qui devrait bondir à 8,4% aux Etats-Unis. Ces tendances sont supérieures aux taux historiques de 3,2% et 4,2% respectivement.

Réaménagements de dettes

Il n’est pas besoin d’une récession sévère pour que les défauts s’envolent, selon Jim Reid, qui ne s’attend cependant pas à une crise du crédit du type de celle de 2008. La plupart des défauts seront liés à des réaménagements de dettes plutôt qu’à des faillites. Cette vague va être guidée par un niveau de levier qui n’a pas été aussi élevé sur le marché américain depuis la crise financière, notamment sur le marché des loans et par un mur de refinancement à un plus haut de huit ans. A cela s’ajoute une plus faible marge pour les Etats et les banques centrales pour intervenir, sauf en cas de cycle sévère.

Les stratégistes de Deutsche Bank anticipent un taux de défaut de 9% sur le marché obligataire high yield américain d’ici fin 2024, ce qui serait néanmoins inférieur aux pics de la crise financière (15,6%) et de la bulle des TMT (techno-médias-télécoms) de 2000 (12,2%). Cette différence provient du fait qu’il y a aujourd’hui davantage d’entreprises notées BB sur ce marché, qui bénéficient d’un soutien public plus important et d’un levier plus bas que des entreprises moins bien notées. Un taux de 5,8% est anticipé dans la zone euro, également très inférieur au précédent pic de 12,2% pendant la crise financière.

En revanche, le taux de défaut sur les loans pourrait atteindre un niveau proche de celui de la crise de 2008 aux Etats-Unis à 11,3% car la qualité de crédit du marché est plus faible qu’à l’époque et parce que le marché est très concentré entre quelques secteurs. Ainsi, les plus à risque sont les télécoms, les médias, la santé, en raison de leur important endettement, et la distribution qui fait face à des pressions sur ses marges. En Europe, le secteur immobilier est le principal risque.

Pour les stratégistes de SG CIB, le spread sur le marché euro est en ligne avec leur anticipation de taux de défaut, ce qui n’est pas le cas pour le marché américain qui est trop serré. Ces derniers privilégient dans ce contexte le marché euro. Le ratio d’obligations en détresse (spread de plus de 1.000 points de base), autour de 10%, implique des taux de défaut de 3,6% aux Etats-Unis et de 2,2% en Europe, largement sous les prévisions de Deutsche Bank. Ses stratégistes estiment qu’il y aura de meilleurs points d’entrée sur le marché dans les 12 prochains mois.