Cashbee étoffe sa gamme de placements avec deux fonds structurés

La fintech spécialiste de l’épargne mobile Cashbee étoffe sa gamme de placements avec deux produits structurés. Baptisés Onyx 3 et Exigence 19, le premier est à capital et rendement garantis et le second offre une protection du capital jusqu’à 50 % de baisse.

En matière de performances, d’une durée de cinq ans, Onyx 3 garantit un rendement compris entre 4 % et 5,5% selon l'évolution du sous-jacent (taux Euro CMS 30 ans). Le remboursement du capital investi ainsi que le paiement des coupons sont effectués soit à l’échéance du produit, soit de façon anticipée au gré de l’émetteur.

Pour le fonds protégé Exigence 19, d’une durée de dix ans, il affiche un rendement potentiel de 5% par semestre selon l'évolution du sous-jacent (Bloomberg Transatlantic Titans 40). Une protection du coupon est prévue jusqu’à 30 % de baisse. Un rappel automatique est prévue en cas de retour au niveau observé le jour du lancement.

Les deux fonds sont accessibles à partir de 1000 euros directement depuis un smartphone.