Stripe lève 6,5 milliards de dollars mais divise sa valorisation par deux

Stripe a annoncé dans un billet de blog une importante levée de fonds : 6,5 milliards de dollars (6,15 milliards d’euros) qui doivent servir notamment à racheter les actions attribuées aux salariés. Celles-ci sont exemptées de taxation durant 7 ans. Or, pour un grand nombre de salariés et d’ex-salariés, cette durée expire en 2024. Pour éviter à ses collaborateurs de devoir payer cette taxe, le management de Stripe a souhaité lever de l’argent afin de leur racheter leurs titres.

Nouveaux actionnaires

Dans un premier temps, une entrée en Bourse avait été envisagée avant d’être repoussée en raison des conditions de marché défavorables. Un nouveau tour de table a donc été lancé avec pour objectif initial de lever 2 milliards de dollars, la valorisation de Stripe était alors estimée à 60 milliards de dollars. Finalement, cette série I aboutit à lever trois fois ce montant auprès des actionnaires déjà présents, Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners et Thrive Capital, et auprès d’investisseurs qui font leur entrée au capital à cette occasion : GIC, Goldman Sachs Asset and Wealth Management et Temasek. Stripe précise également sur son blog ne pas avoir besoin de cet argent pour poursuivre son activité.

A lire aussi:

Evaluée à 95 milliards de dollars en mars 2021, lors d’une précédente levée de 600 millions d’euros, Stripe voit sa valorisation quasiment divisée par deux. Le site d’information TechCrunch indiquait qu’en interne, Stripe estimait sa valeur à 63 milliards de dollars en janvier dernier contre 74 milliards six mois auparavant. L’entreprise a en outre licencié 14% de ses effectifs, soit environ 1.120 personnes sur 8.000 salariés, en novembre 2022, expliquant avoir été trop optimiste dans ses prévisions économiques.

A lire aussi:

Néanmoins, les frères Collison continuent d’anticiper une forte croissance du e-commerce et des ventes en lignes sur les douze prochaines années, justifiant leurs investissements dans de nouveaux produits et partenariats, comme celui annoncé hier avec OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, pour faciliter le paiement de ses logiciels et services.

Stripe a su répondre aux besoins de digitalisation de nombreuses petites entreprises, ce qui lui a valu un grand succès commercial. La société a fait évoluer son offre tout en construisant une infrastructure de paiement mondiale, simple à intégrer et permettant de fluidifier les paiements quasiment partout dans le monde. Elle est désormais utilisée par des grandes entreprises comme Amazon, Salesforce, BMW, Ford ou Maersk. En France, Stripe équipe La Redoute et devrait annoncer bientôt un important nouveau client dans l’industrie.