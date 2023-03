Roundtable lève trois millions d’euros pour renforcer sa plateforme d’investissement

Ce n’est pas une plateforme de financement participatif, même si ça y ressemble. Roundtable est une solution technologique permettant aux investisseurs de s’organiser en communautés, de faire connaître les opérations qui les intéressent et d’investir ensemble. Il s’agit d’offrir aux business angels un espace sécurisé pour présenter les porteurs de projets auxquels ils croient, échanger avec d’autres et mettre en avant leur expertise dans le domaine. «La plateforme Roundtable a été conçue pour gérer toutes les étapes de l’investissement depuis la présentation du projet jusqu’à la création d’un véhicule d’investissement spécifique afin d’assurer à l’entrepreneur un interlocuteur unique lorsqu’il s’adresse à ce groupe d’investisseurs », explique Evan Testa, CEO et co-fondateur de la fintech. Les flux d’argent, la création d’un fonds d’investissement, d’une société de gestion, l’organisation de la vie de la participation incluant le vote des investisseurs… tout est prévu et intégré dans la plateforme technologique. Roundtable se rémunère en prélevant des frais pour la structuration du véhicule d’investissement et la gestion quotidienne durant dix ans.

En incubation chez le start-up studio eFounders, Roundtable a lancé une première version de sa plateforme en septembre 2022. Résultat : une centaine d’opérations déjà traitées pour un montant de 50 millions d’euros levés auprès de 1.000 investisseurs. Parmi elles, Mailjet, Aircall, Spendesk, Swan, Elba… L’un de ces deals a même déjà connu un exit : il s’agit de Launcher, une entreprise américaine fabriquant des fusées spatiales destinées à transporter des satellites pour les placer en orbite.

L’équipe dirigeante a annoncé avoir utilisé sa propre solution pour lever 3 millions d’euros auprès d’une communauté de 100 business angels dont certains bien connus et ayant fondé leur propre communauté d’investisseurs : Roxanne Varza (Station F) et les femmes investisseuses, Paul Lê (La Belle Vie) et les entrepreneurs issus de milieux sous-représentées, Nicolas Dessaigne (Algolia), Olivier Pailhes (Aircall) et les investisseurs dans la climate tech... Avec ce montant, Evan testa et son équipe veulent étendre leur réseau en Belgique, en Allemagne et en Espagne et développer un nouveau concept, le fund-as-a-service, la structuration automatisée et digitalisée de fonds pour le compte d’un ou de quelques investisseurs.