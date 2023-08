PayPal lance son propre stablecoin

La société de paiement PayPal a lancé lundi un stablecoin en dollars américains afin de stimuler l’adoption des monnaies numériques pour les paiements et les transferts.

Le stablecoin, connu sous le nom de PayPal USD, est garanti par des dépôts en dollars américains et des bons du Trésor américain à court terme, et sera émis par Paxos Trust Co, selon la société.

Après cette annonce, l’action PayPal grimpait de 1,8% lundi dans l’après-midi, à 63,9 dollars, à la Bourse de New York.

Les stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour être protégées de la volatilité sauvage qui rend difficile l’utilisation d’actifs numériques pour les paiements ou comme réserve de valeur.

Construit sur la blockchain Ethereum, PayPal USD est indexé sur le dollar avec un ratio un pour un et sera progressivement mis à la disposition des clients de la société aux États-Unis, a déclaré l’entreprise de paiements numériques.

Le mois dernier, une commission du Congrès américain n’est pas parvenue à un accord sur un projet de loi visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins.

Visa avait déclaré en 2021 qu’elle autoriserait l’utilisation de la crypto-monnaie USD Coin pour régler les transactions sur son réseau de paiement.

(Avec Reuters)