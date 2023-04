La quête du stablecoin parfait continue

L’interopérabilité, c’est l’un des arguments avancés par la Banque centrale européenne, à la manœuvre pour lancer sa monnaie numérique de banque centrale dont les contours restent encore aujourd’hui très flous. Les infrastructures de paiement en Europe et au niveau mondial sont encore largement «inefficientes». Les autorités se voient d’autant plus contraintes d’innover avec le développement de réseaux susceptibles d’apporter cette interopérabilité : les blockchains publiques, comme Ethereum.

Via ces réseaux se développent de manière exponentielle les stablecoins, des cryptoactifs dont la valeur est adossée au cours d’une monnaie traditionnelle (dollar ou euro) ou d’un autre cryptoactif. Leur existence permet d’apporter un peu de stabilité dans ce marché encore hautement spéculatif et permet au secteur de gagner en crédibilité auprès d’institutionnels du monde financier traditionnel. «Pour les régulateurs, les stablecoins sont les cryptoactifs qui se rapprochent le plus de la représentation sur blockchain d’une monnaie fiat (traditionnelle)», explique Ben Regnard-Weinrabe, avocat chez Allen & Overy au Royaume-Uni.

Entre juin 2020 et aujourd’hui, l’ensemble de leur capitalisation de marché est passée d’un peu plus de 10 milliards de dollars à plus de 130 milliards de dollars, selon les chiffres compilés par Glassnode. Sur la même période, leur volume de transactions a augmenté de plus de 600% pour s’établir à 7.400 milliards de dollars en 2022 selon CoinMetrics. Signes d’une utilisation grandissante.

Chaque entreprise ou entité émettrice tente de trouver la bonne formule notamment pour structurer des réserves soumises à la fois à des réseaux de blockchains publiques, qui ne peuvent être arrêtés, mais aussi à l’impossibilité de bénéficier d’un quelconque prêt en dernier ressort, au contraire des banques. La chute du stablecoin Terra-Luna en a été le parfait exemple.



La transparence, une menace ?

«Nous n’avons pas peur d’être transparents», explique à L’Agefi Dante Disparte, responsable de la stratégie chez Circle, société émettrice de l’USD Coin (USDC), deuxième plus grand stablecoin du marché avec près de 40 milliards d’unités en circulation.

Pourtant et ironie du sort, c’est cette transparence qui a fait tanguer le cours de l’USDC le week-end du 10 mars, jusqu’à 0,88 dollar, après que Circle a communiqué avoir 3,3 milliards de dollars sur 9,7 milliards de son cash chez Silicon Valley Bank (SVB). D’autant plus qu’en l’espace de deux semaines, deux autres dépositaires de Circle ont fait faillite : Signature Bank et Silvergate. De quoi amplifier la peur des investisseurs qui n’ont pas été rassurés par la volonté affichée de Circle de couvrir les éventuelles pertes avec les fonds propres de l’entreprise.

«Nous avons été les seuls à communiquer notre exposition parmi les sociétés technologiques de paiement aux Etats-Unis. Nous avons anticipé ce genre de risque. La perte d’ancrage a été artificielle», se défend le responsable de la stratégie de Circle. Comme l’a montré la société d’analyse Kaiko, la perte d’ancrage de l’USDC par rapport au dollar a essentiellement été causée par des spéculateurs avides d’arbitrages mais n’a finalement pas déséquilibré le système de réserves de Circle.

«Dans l’ensemble, l’illiquidité des marchés centralisés au comptant, l'émergence de plusieurs contrats dérivés USDC et les captures d'écran virales des sites d’affichage des prix ont exacerbé l'événement du désancrage. À l’instar d’une ruée sur les banques, le récit s’est transformé en réalité et a inondé l'écosystème DeFi», explique Kaiko. Le lundi 13 mars, l’USDC de Circle avait quasiment regagné la parité au dollar, permettant à la société de répondre à nouveau aux demandes de conversion. «Le système de réserves fractionnaires a une nouvelle fois montré ses limites. Chez Circle, nous voulons justement concurrencer ce modèle de dépôt», assure Dante Disparte.

De nombreux analystes ont fait remarquer que la réputation de l’USDC pourrait pâtir de cet événement, notamment pour les investisseurs spécialisés en finance décentralisée (DeFi), la promesse d’un stablecoin étant de toujours garder une valeur stable. Mais quel visage aura la DeFi dans quelques années, si prometteuse en termes d’infrastructures ? Le système est aujourd’hui essentiellement utilisé pour spéculer et présente encore trop peu de connexion avec l’économie traditionnelle. Faute de garanties réglementaires, les institutionnels du monde financier classiques craignent de s’y lancer.

Un management du risque encore trop faible

Plus grand stablecoin euro porté par un projet européen, Angle Protocol quant à lui a subi les conséquences de sa gestion du risque très limitée mi-mars. Dans le système de réserves de son stablecoin AgEUR, le protocole incite notamment les utilisateurs à y immobiliser des cryptoactifs contre un rendement. Pour générer ce rendement, Angle va répartir cette réserve entre trois protocoles DeFi : 40% chez Compound et deux poches de 30% pour Aave et Euler.

Or, des hackers ont frappé ce dernier. Dans le butin des 196 millions de dollars de cryptoactifs dérobés se trouvaient 17,3 millions de dollars d’USDC appartenant à Angle Protocol, menaçant ainsi dangereusement l’équilibre des réserves du stablecoin. Celui-ci a subi une perte d’ancrage à l’euro de quasiment 50%.

Cet épisode a connu une fin heureuse puisque les hackers se sont ravisés et ont décidé contre toute attente de rendre la totalité du butin dérobé au protocole Euler. «Ce type d’événement témoigne d’une gestion des risques pour le moins largement perfectible chez la plupart des acteurs cryptos, qui s’explique aussi par la taille du marché encore limitée», explique Denis Alexandre, un ancien de la gestion des risques au sein du groupe Société Générale.

Au-delà des risques de marché, «la catégorisation juridiques des stablecoins reste aujourd’hui un enjeu majeur pour les régulateurs. Cette catégorisation peut aussi varier entre les différentes entités qui émettent le stablecoin et la manière dont sont garanties les réserves», explique Xavier Lavayssière, chercheur indépendant en régulation des actifs numériques.

En attendant, ne pas se conformer strictement à la réglementation peut s’avérer catastrophique pour les émetteurs de stablecoins comme Binance, accusé par le régulateur new-yorkais d’avoir émis des pièces de son stablecoin autre part que sur la blockchain Ethereum.

