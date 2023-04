Paiement fractionné, la confusion des genres

Comptant ou à crédit ? La question ne se pose plus en ces termes lors d’un achat. Solutions et facilités de paiement sont devenues monnaie courante. Les consommateurs attendent en priorité de la simplicité. Les commerçants en ont bien conscience. Et leurs partenaires financiers les accompagnent. Un seul slogan : payer en plusieurs fois (split payment) ou plus tard (Buy now pay later, BNPL). Sur ce marché du paiement fractionné, « les leaders sont le plus souvent des acteurs historiquement non bancaires : à l’international, le suédois Klarna, valorisé à près de 50 milliards de dollars, suivi par l’australien Afterpay (acquis récemment par Square sur la base d’une valorisation de 29 milliards de dollars). D’autres acteurs des paiements digitaux développent une offre de BNPL comme PayPal ou Apple Pay, rappelle Alvarez & Marsal dans son étude « Buy now, pay later, le nouveau modèle du crédit à la consommation ». En France, le marché est dominé par deux acteurs issus du monde de la distribution et rachetés par des groupes bancaires : Oney (racheté à Auchan par BPCE en 2019) et Floa (racheté à Casino par BNP Paribas en 2021), auxquels s’ajoutent des fintechs (Alma, Pledge). » Ils doivent, là, se conformer aux usages et aux règles nationales. Si les schemes du paiement, Visa et MasterCard, s’y engouffrent à l’échelle internationale, les historiques du marché français prennent ainsi des précautions face à la déferlante du paiement fractionné.

Expérience client

Acheter maintenant et payer plus tard : c’est ce qui fonde le récent engouement mondial pour le BNPL. « Le paiement fractionné a tout son sens dans les activités où il y a des retours : le client achète, essaie et renvoie avant d’avoir payé. C’est important dans l’e-commerce, mais aussi pour les magasins en click & collect. Avec la crise du Covid, les consommateurs ont pris goût aux fonctionnalités des commandes en ligne. Paiement ou crédit, c’est l’expérience client qui prime aujourd’hui », explique Charlotte Dennery, directrice générale de BNP Paribas Personal Finance (BNPPF). Et d’ajouter : « En France, la formule ne supporte pas les mêmes contraintes que le crédit (pas de taux annuel effectif global, de taux d’usure, etc.) et offre plus de marge. » Connue sous la marque Cetelem, BNPPF la propose déjà à ses partenaires de la distribution, mais elle serait assez peu demandée. Dans ce contexte, le groupe BNP Paribas a décidé de mettre la main sur un spécialiste du paiement fractionné, Floa, pour 258 millions d’euros. Le closing de l’opération est attendu mi-février, sous réserve de l’obtention des autorisations requises de l’Autorité de la concurrence française et de la Banque centrale européenne. La plateforme de Floa offre une intégration totale du paiement dans le parcours d’achat, notamment pour C-Discount. Elle pourrait être déployée dans les différentes entités du groupe : BNPPF comme la banque de détail en France ou Fortis, par exemple.

Dans ce parcours, le paiement fractionné peut être gratuit pour le client : le distributeur porte le coût sous-jacent. « C’est du registre de l’action commerciale, plutôt qu’une ristourne sur le prix du bien », remarque Laila Mamou, directrice générale déléguée du grand concurrent de Cetelem, Sofinco (qui fête ses 70 ans). Mais « pour l’instant, Sofinco ne veut pas s’engager dans le paiement fractionné, en vertu de la protection du consommateur, soutient Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Il y a en France des solutions qui n’existent pas chez les Anglo-Saxons : le débit différé de carte bancaire (CB) et l’offre 3xCB, qui offrent l’avantage de ne pas avoir à vérifier l’identité du porteur (le processus de KYC, know your customer, NDLR). Sinon, mieux vaut un crédit à la consommation amortissable ou renouvelable. En interne, nous avons les données, l’historique, les algorithmes adéquats, sans besoin de passer par des fintechs. »

Informer en amont

Certes, la réglementation est claire (lire ‘La parole à…’) mais, à l’heure du paiement fractionné, le consommateur français pourrait ne plus voir la différence avec un crédit. Lors d’une transaction en ligne, s’il entre son numéro de CB mais veut profiter d’un paiement fractionné, il sort du système carte. Or l’établissement prêteur opère souvent en marque blanche, selon le choix du commerçant. C’est d’autant moins anodin que la démarche cherche désormais à faire son entrée dans les commerces physiques, en s’appuyant sur deux supports : la carte, avec un opérateur bancaire ou du crédit à la consommation, et les applications mobiles.

Cofidis (groupe Crédit Mutuel) s’y intéresse. « Nous investissons dans les parcours de souscription pour nous adapter aux nouveaux comportements d’achat, indique Arnaud Le Gall, directeur des partenariats de Cofidis France. Toutes nos offres sont omnicanal, pensées en ‘mobile first’. Dernièrement, nous avons lancé une offre de paiement en plusieurs fois où le vendeur est sur son écran et envoie un lien au client, qui peut finaliser sa transaction sur son smartphone. Nous avons réalisé les premières implantations cet été à la Foir’fouille. » Cofidis, qui compte 1.000 partenaires avec plus de 500 sites marchands et 10.000 points de vente, revendique une offre de paiement fractionné depuis 2007. « Nous avons toujours su nous adapter aux nouveaux usages et proposons maintenant aux utilisateurs d’Amazon Pay en France de régler en quatre fois par carte bancaire, de manière parfaitement sécurisée », annonce Arnaud Le Gall. Pour autant, Cofidis s’inscrit dans une démarche de crédit responsable : « Nous mettons un point d’honneur à bien informer les clients en amont de son achat. Par ailleurs, nous utilisons le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers afin de les protéger, explique Arnaud Le Gall. Nous attachons également une importance particulière à la protection des données de nos clients : nous nous appuyons sur le système d’information de notre actionnaire, Euro Information. Toutes les données sont hébergées en France, sur le cloud privé du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. »

Alors qu’Oney cherche même à rendre « universel » le paiement fractionné, avec Oney+, un service comprenant une application, un compte de paiement et une carte Visa, tous les acteurs du marché restent suspendus au projet de directive européenne, présenté cet été, qui pourrait qualifier de crédit ces règlements en plusieurs fois.