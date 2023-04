Nouveau départ pour l’initiative de système de paiement européen

Enfin ! EPI, European Payments Initiative (EPI), arrivera sous forme de pilote dès la fin de cette année. Il s’agit pour commencer du portefeuille électronique européen qui inclura le paiement de personne à personne (P2P) avec pour sous-jacent le virement instantané (SCT Inst). Le lancement en phase pilote aura lieu en France et en Allemagne dans un premier temps. Le lancement commercial est programmé pour 2024 en Belgique, en France et en Allemagne. «Avec ce périmètre, EPI aura une empreinte importante et pourra atteindre 60% des transactions électroniques en Europe», souligne Martina Weimert, CEO d’EPI. En France, EPI s’appuiera sur Paylib entre amis, la solution interbancaire de paiement entre particulier qui compte 30 millions d’inscrits et qui migrera progressivement vers EPI sans que les utilisateurs aient à s’enrôler dans le nouveau service. «Il sera possible de télécharger l’application mobile EPI et d’y enregistrer un ou plusieurs comptes bancaires ou bien d’accéder à EPI dans son application de banque mobile, détaille Martina Weimert. Nous misons sur le paiement P2P pour démarrer parce que l’usage est déjà très répandu auprès des jeunes et moins jeunes, et parce qu’il est assez facile et ludique à réaliser.»

Du P2P au P2Pro

Après cette première étape du P2P, l’objectif d’EPI est de déployer sa solution sur tous les usages de paiement : de particulier à professionnel pour accompagner les activités indépendantes, de la babysitter au plombier en passant par les professeurs de musique, ce qui devrait arriver au premier trimestre 2024. La solution permettra d’encaisser les paiements sans avoir à se doter d’un terminal de paiement électronique nécessaire pour les paiements par carte. Ensuite viendront les achats en ligne en e-commerce et via les téléphones mobiles (m-commerce) fin 2024 en s’appuyant sur le QR Code, puis les paiements en points de vente à partir de 2025. EPI souhaite couvrir les diverses modalités de paiement comme les abonnements, les paiements échelonnés, les paiements à la livraison ou les réservations, et proposera d’autres services innovants. « Nous avons construit un rulebook très complet intégrant le paiement instantané dans tous les cas d’usage et nous avons travaillé avec les commerçants pour intégrer tous les services qui leur importent, notamment pour gérer les paiements fractionnés, les remboursements, etc. », ajoute Martina Weimert.

Construit avec les commerçants

Côté architecture, EPI va s’appuyer sur deux sociétés qu’elle devrait acquérir après la validation des autorités de la concurrence : iDeal, le schéma de paiement néerlandais qui est utilisé pour 70% des achats en ligne en Hollande et qui est accepté par 230.000 commerçants, y compris hors du pays, ainsi que Payconiq International, le prestataire informatique luxembourgeois d’iDeal, ainsi que de Bancontact Payconiq en Belgique et de Payconiq Luxembourg. La solution de paiement iDeal est fondée sur le paiement de compte à compte validé par l’utilisateur dans son espace web bancaire. Elle propose aussi divers services à valeur ajoutée comme la transmission automatique des préférences de livraison avec le consentement de l’utilisateur, par exemple. iDeal traite 1,2 milliard de transactions par an. «EPI pourra ainsi offrir toutes les fonctionnalités existantes chez iDeal et Payconiq, et développera d’autres services sur lesquels nous avons travaillé après une hase d'étude des besoins clients et commerçants afin de proposer une solution complète, explique Martina Weimert. Puis, dans un second temps, iDeal fera la transition vers EPI. »

Quatre nouveaux actionnaires

Cette intégration aboutit à l’arrivée d’ABN Amro et de Rabobank, banques hollandaises membres d’iDeal, en tant qu’actionnaires d’EPI aux côtés d’ING. Deux nouveaux actionnaires avaient déjà rejoint EPI en fin d’année : la Belge Belfius et l’Allemande DZ Bank. L’actionnariat d’EPI est désormais constitué de quatorze banques et de deux prestataires technologiques*, Worldline et Nexi. La société EPI qui compte une cinquantaine de collaborateurs, accueillera ainsi 26 employés d’iDeal et 140 employés de Payconiq.

*ABN Amro, Belfius, BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Deutsche Bank, Sparkassen, DZ Bank, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Rabobank, Société Générale, Worldline.