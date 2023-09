N26 ou Revolut, le face à face

L’Allemande ou l’Anglaise ? Laquelle de N26 ou Revolut aura le plus de succès in fine ? Les deux néobanques partagent la même ambition d’apporter une large gamme de produits bancaires à une clientèle jeune et mobile, en offrant une ergonomie remarquable et des tarifs avantageux. Elles ont toutes les deux levé entre 1,7 et 1,8 milliard de dollars pour se construire.

Résultat : en nombre de clients, Revolut a largement dépassé N26 avec 30 millions de clients contre 8 millions. Et surtout, Revolut bénéficie d’une empreinte géographique bien plus large puisqu’elle est présente dans 35 pays dont le Royaume-Uni (son siège à l’origine) et l’Union européenne, mais aussi les Etats-Unis, le Japon, l’Australie, la Nouvelle Zélande tandis que N26 opère en Europe et au Brésil. Cette dernière a tenté un lancement au Royaume-Uni puis aux Etats-Unis avant de se retirer prestement. Les effectifs sont dimensionnés en proportion de l’activité : Revolut compte 7.000 employés, contre 1.700 chez N26.

Elargir la gamme

Si ces deux établissements lancés quasiment en même temps en 2015 ont pris des trajectoires si différentes, c’est qu’ils n’ont pas les mêmes stratégies. N26 a souhaité se concentrer sur les besoins du quotidien de ses clients afin de ré-enchanter la banque grâce au digital en offrant l’instantanéité des opérations et de multiples fonctionnalités qui facilitent la gestion de budget, quitte à s’allier à des partenaires pour compléter son offre, comme avec Younited Credit pour le crédit conso en France. Revolut, pour sa part, a tout de suite ciblé les voyageurs ou les expatriés en proposant des transferts d’argent et des paiements internationaux quasiment gratuits, avant d’élargir sa gamme à toute vitesse.

Revolut a rapidement pris la vague des cryptos en 2017, ce qui lui procure des revenus significatifs. En raison du Brexit, elle a choisi de migrer son siège d’Angleterre en Lituanie, où elle a obtenu une licence bancaire en 2018. Elle s’est intéressée aux professionnels et à l’acquisition des paiements pour les commerçants. Elle vient de lancer les comptes rémunérés en euros, en livres sterling ou en dollars, surfant sur la vague de la hausse des taux. Et ce, tout en s’installant chaque année dans de nouveaux pays, partout dans le monde. Cette frénésie de développements s’est aussi traduite par une rotation élevée des équipes sous tension permanente.

N26, de son côté, se montre moins opportuniste, elle s’est lancée dans les cryptos en fin d’année dernière seulement. Elle s’est concentrée sur l’intégration de quelques modes de paiement locaux incontournables pour les clients, comme Bizum en Espagne ou iDeal aux Pays-Bas, et avance pas à pas vers une offre élargie. Elle a aussi été qualifiée de start-up où il fait bon travailler. Mais la différence fondamentale qui handicape la croissance de N26 est la contrainte que la Bafin, le régulateur allemand, fait peser sur les entrées en relation, limitées à 50.000 par mois en raison de processus de connaissance client insuffisamment robustes.

Surveillance des régulateurs



En face, Revolut accueille plus d’un million de clients par mois et vise les 100 millions pour fin 2025. Mais elle reste sous surveillance du régulateur britannique. En 2019, Revolut avait déjà fait l’objet d’une enquête sur ses procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et son dossier de demande d’une licence bancaire au Royaume-Uni, où elle opère en tant qu’émetteur de monnaie électronique, est toujours en attente depuis 2021… Mais chaque régulateur a ses propres modes d’action.

Enfin, sur le plan financier, Revolut sort gagnante : la rentabilité a été atteinte en 2021 avec un profit de plus de 30 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 742 millions d’euros. Les chiffres de 2022 ne sont pas encore publiés, mais l’établissement a indiqué que son produit net bancaire (PNB) atteignait les 850 millions de livres(992 millions d’euros). Pour N26, la rentabilité globale est attendue pour 2025. Son PNB 2021 a atteint les 182 millions d’euros, en hausse de 50% par rapport à l’année précédente, pour une perte de 172 millions d’euros. Elle a annoncé une belle progression pour 2022 et 2023, notamment grâce aux cryptos, mais le retournement du marché n’est pas en sa faveur.

La dernière valorisation de Revolut était estimée en juin à 18 milliards de dollars, et celle de N26 à 3 milliards de dollars, toutes deux en forte baisse. Mais elles sont encore loin d’avoir atteint leur but : disposer d’une offre complète intégrant le crédit immobilier. Elles avancent chacune à leur rythme, sous les yeux un peu inquiets des banques traditionnelles.

