Mooncard récolte 37 millions d’euros pour renforcer sa présence en Europe

Restée discrète depuis son lancement en 2016, Mooncard a fait bien du chemin. Ce spécialiste des cartes destinées aux salariés pour régler leurs frais professionnels a bien étoffé son offre et gagné de très grands comptes comme Air France, Cora, Cityscoot, le groupe Poisson, Vinci ou Zadig & Voltaire. Mais aussi de nombreux établissements publics : l’Armée française, le cabinet de la première ministre, plusieurs ministères, diverses collectivités territoriales et des hôpitaux. En un an, Mooncard s’est déjà installé dans cinq autres pays d’Europe : la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Pour poursuivre son développement international et enrichir sa solution, Mooncard lève 37 millions d’euros en capital auprès de ses investisseurs historiques : Aglaé Ventures, Blackfin Capital Partners, Partech Partners et Raise Ventures, et accueille deux nouveaux actionnaires, Orange Ventures et le fonds canadien Portage.

Equilibre financier en vue

Les investisseurs ont été séduits par un mode de gestion qui privilégie le pilotage rationnel de l’activité et non une croissance excessive qui pourrait s’avérer risquée. Mooncard gère plusieurs millions d’euros de dépenses par mois et plusieurs dizaines de milliers de cartes de paiement. Son chiffre d’affaires a été multiplié par deux l’année dernière et devrait faire de même en 2023. L’équilibre devrait être atteint à l’automne. « Nous sommes la seule société avec American Express à permettre aux salariés d’acquérir des Miles Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France-KLM, souligne Pierre-Yves Roizot, CEO de Mooncard. C’est un excellent outil d’acquisition ! »

Six mille clients

Au-delà de cette particularité, la solution s’adapte bien aux besoins des entreprises : « Mooncard propose des cartes de paiement paramétrables en toute autonomie et en temps réel qui permettent d’allouer un budget spécifique par mois pour payer les frais professionnels voulus, durant des périodes données, explique Pierre-Yves Roizot. Notre solution concilie la liberté de dépenser selon leurs besoins pour les salariés et un gain de temps considérable pour les salariés qui n’ont plus à remplir leurs formulaires de note de frais, ainsi que pour les directions financières car Mooncard produit les écritures comptables correspondantes et se connecte directement avec l’ERP de l’entreprise. » La plateforme de Mooncard permet aussi de gérer les dépenses de mobilité et les petits achats du quotidien des entreprises. En tout, la fintech compte 6.000 clients, dont 400 à l’étranger, et 500 établissements publics.