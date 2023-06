Loomis a installé 40% de ses DAB en zone urbaine

Depuis des années, les banques rationalisent leurs réseaux d’agences et les distributeurs automatiques de billets (DAB). Avec environ deux DAB retirés chaque jour, le parc national est tombé à 47.853 DAB à la fin 2021, soit une baisse de 9% entre 2018 et 2021. Et même si le rapport annuel de la Banque de France estime que l’accessibilité du cash reste excellente dans le pays, certaines zones se trouvent en manque de DAB. Et, surprise, ce ne sont pas seulement les zones rurales.

Le transporteur de fonds Loomis déploie son offre Loomis Cash 24/7 depuis quatre ans auprès des communes et des collectivités locales qui souhaitent redynamiser la vie économique locale : un distributeur de billets en site propre, sécurisé, mis à la disposition de tous. «Le coût d’investissement pour la commune est de 40.000 euros hors taxe pour l’installation du DAB dans un kiosque sécurisé, auxquels s’ajoute un budget de fonctionnement qui varie de 850 à 1.100 euros par mois pour la livraison et le chargement du DAB et pour sa maintenance, explique Pierre-Yves Locatelli, directeur commercial solutions bancaires de Loomis France. Les communes peuvent aussi s’appuyer sur la participation financière des pouvoirs publics.»

En plein cœur de Paris

Déjà 160 DAB ont déjà été installés dans toute la France, dont près d’une trentaine en Ile-de-France. Etonnamment, 60% seulement se trouvent en zone rurale, les 40% restants sont situés en zone urbaine, dans des centres commerciaux, voire en plein cœur de Paris ! Exemples : outre les communes de banlieue comme Viry-Châtillon (Essonne) ou Porcheville (Yvelines) ou encore Montmagny (Val d’Oise), sept DAB ont été installés à Paris Saint-Lazare, trois au centre commercial Italie 2, un au marché Saint Martin, un au marché des Batignolles… Des endroits a priori loin de la désertification, mais qui ne semblent plus considérés comme intéressants pour les banques.

Loomis compte bien sur la rentabilité de cette activité. La société opère toute la chaîne de valeur, ce qui lui permet de réduire les coûts par rapport aux réseaux bancaires faisant appel à plusieurs prestataires différents. «Le budget de fonctionnement du DAB est estimé à partir du nombre de retraits potentiels, obtenu par estimation d’après le nombre de commerces et d’habitants de la zone, expose Pierre-Yves Locatelli. L’équilibre économique est atteint grâce au nombre de ces retraits, soit généralement à partir de 1.000 à 1.500 habitants sur la zone. »

Pour le moment, tous les DAB Cash 24/7 nécessitent la participation de la mairie, aucun n’est encore à l’équilibre. Mais Loomis veut investir dans cette activité à long terme. «Quand on installe un DAB quelque part, on redynamise l’activité locale », souligne Pierre-Yves Locatelli. Et l’usage du cash varie en fonction de la situation économique. Il est justement en croissance en période de crise ou d’inflation. Loomis travaille également sur un autre projet qui permettra de retirer des espèces chez des commerçants.