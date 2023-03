Les technologies du paiement mises au service des non-voyants

Les banques se préoccupent depuis longtemps de l’inclusion des personnes handicapées parmi leurs collaborateurs. Désormais, elles s’intéressent aussi à leur inclusion en tant que clients. La Fédération bancaire française a d’ailleurs signé une charte de l’inclusion en octobre 2022, engageant les banques à rendre les services de paiement plus inclusifs ou à proposer des alternatives adaptées aux personnes handicapées. La technologie d’aujourd’hui donne les moyens de rendre la vie de tous les jours plus facile à ces utilisateurs, et en particulier aux non-voyants.

L’inclusion se concrétise enfin, avec la carte « parlante » imaginée par Julien Delamorte, ancien banquier, lui-même porteur d’un handicap, et fondateur de Handsome, une fintech spécialisée dans la conception de moyens de paiement adaptés aux personnes handicapées. Les non-voyants, par exemple, ne peuvent pas lire les informations affichées sur les terminaux de paiement et sont souvent victimes d’erreurs ou de fraudes. Julien Delamorte conçoit alors un prototype qui relie le terminal de paiement au smartphone de l’utilisateur équipé d’une application qui « vocalise » (lit oralement) les données affichées sur l’écran, en sécurisant la connexion entre le TPE et le smartphone par une carte bancaire spéciale. L’idée séduit Crédit Agricole Payment Services, qui trouve rapidement en Thales un partenaire pour industrialiser le dispositif. « L’innovation de cette solution réside dans l’intégration dans la carte de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), qui permet la communication avec le téléphone mobile de l’utilisateur, explique Frédéric Martinez, responsable offre cartes de paiement avancées chez Thales. On ne réinvente pas le protocole de paiement, la carte fonctionne avec les TPE existants et l’appairage initial entre la carte et le téléphone s’effectue simplement en ‘tapant’ la carte sur le téléphone de l’utilisateur : un échange de clés en NFC (communication sans contact) s’effectue avec l’application mobile. Seul ce téléphone est alors capable de décrypter les données transmises. Et cela fonctionne aussi avec les casques et les oreillettes. »

Vocalisation

Interrogées, les associations de non-voyants sont emballées. Une expérimentation est lancée par le Crédit Agricole Normandie Seine, et un pilote devrait être mis en œuvre prochainement dans trois caisses régionales, avant un déploiement national. Hors de France, Thales est en discussions avancées avec des banques étrangères au Brésil ou en Turquie : la « Voice Card » répond à un réel besoin. Et pas seulement pour les aveugles ! « La solution peut aussi convenir aux déficients moteurs qui ne peuvent pas accéder au TPE placé sur un comptoir trop haut, ou encore aux dyslexiques, à certains autistes…, énumère Julien Delamorte. La vocalisation peut devenir une solution universelle. » D’ailleurs, Thales présente également l’usage dans le cadre d’un voyage à l’étranger pour une personne qui accède ainsi aux informations dans sa langue et dans sa devise.

D’autres initiatives existent. Chez Edenred, par exemple, les cartes Ticket Restaurant portent depuis septembre 2022 un « R » (pour « restaurant ») inscrit en braille, pour être facilement reconnues dans leur portefeuille par les non-voyants. « Nous avons revu tout le parcours d’accueil des utilisateurs pour l’adapter aux non-voyants, complètent Cyril Challe, responsable marketing, et Sonia Otmani, responsable pôle santé inclusion, chez Edenred France. Le courrier d’accompagnement comporte un QR code à scanner pour consulter le guide d’utilisation sous format numérique, lisible par les applications de vocalisation populaires auprès des non-voyants. » Trois cent mille cartes sont déjà en circulation et Edenred envisage de faire de même avec ses autres produits.

Le handicap commence enfin à être mieux pris en compte. « Tout existe pour améliorer les conditions d’usage des non-voyants mais il manque un engagement général de l’Etat, estime Nicolas Riegert, directeur général de PayXpert, une société spécialiste des technologies de paiement, rachetée il y a peu par la Société Générale. Il est temps de faire preuve de volontarisme ! » Surtout avec la diffusion des TPE tactiles sur tablettes, que les non-voyants ne peuvent pas utiliser tels quels. La société française Insidevision a développé un verre creusé avec des repères au toucher, qui permet de produire des écrans utilisables par voyants et non-voyants. Il n’y a plus qu’à les adopter.