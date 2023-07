Les paiements par wallets pourraient presque doubler en cinq ans

Face aux espèces ou aux cartes bancaires, les portefeuilles électroniques ont de nombreux atouts à faire valoir. Plus pratiques, plus digitaux, plus sécurisés… Pourtant, leur adoption avance à des rythmes très variables selon les pays. Toutefois, suivant la pénétration des smartphones partout dans le monde et le déploiement des Soft POS (Software Point of Sale), qui permettent à des smartphones ou à des tablettes d’être utilisés comme des terminaux de paiement et augmentent les capacités d’acceptation des marchands, les portefeuilles électroniques vont prendre une part de marché croissante dans les paiements.

Une étude de Juniper Research estime que les transactions réalisées avec un wallet passeront de 9.000 milliards de dollars en 2023 à 16.000 milliards de dollars en 2028, soit une croissance de 77%. Cette croissance est attendue non seulement dans les pays en développement, mais aussi sur les marchés matures. Cette augmentation et, plus généralement, l’adoption des portefeuilles électroniques devraient être tirées par les services à valeur ajoutée : BNPL (buy now pay later, ou paiement fractionné), microprêts, fonctionnalités de gestion des finances personnelles… Autant de services permettant aux émetteurs de wallets de se différencier alors que le marché des portefeuilles électroniques est déjà très encombré. Surtout, ces services constituent un moyen de générer des revenus additionnels.

Stratégie de «super app»

L’étude prend pour exemple le cas d’Apple, qui a d’abord lancé une application permettant de stocker des cartes et des points de fidélité, avant de proposer Apple Pay et, plus récemment, Apple Pay Later. Cette dernière fonctionnalité n’est pas encore disponible en France. Autre exemple, français celui-ci : l’application de paiement mobile Lydia suit également une stratégie de «super app» et enrichit en permanence ses services, depuis le paiement entre particuliers des débuts jusqu’au prêt express, à l’épargne rémunérée, à l’investissement ou au trading de cryptoactifs.

Pour Michael Greenwood, auteur de l’étude, «les stratégies de super app poursuivies par de nombreux wallets reposeront sur le déploiement à l’échelle des services à valeur ajoutée». Ce qui signifie que les fournisseurs de wallets doivent continuellement attirer de nouveaux utilisateurs et leur proposer de nouveaux services pour enclencher une logique de boule de neige, qui génère de l’adoption, du trafic et permet de gagner des commissions sur les offres proposées.

Chine vs USA

Le portefeuille électronique qui génère actuellement le plus de transactions reste Apple Pay, aux dires des banques, qui ne donnent toutefois aucun chiffre. Mais cela concerne seulement le monde occidental, où les consommateurs peuvent s’offrir un iPhone, neuf ou d’occasion. En Chine, mais aussi en Asie, Alipay et WeChatPay représentent déjà près d’un milliard d’utilisateurs chacun. Et Alipay propose Alipay+, qui lui permet d’agréger une quarantaine de portefeuilles électroniques de pays tiers, offrant un service utile aux commerçants européens, entre autres.

Autre sujet déterminant pour l’adoption des portefeuilles électroniques : la sécurité. Les wallets présentent l’avantage de faciliter les paiements en e-commerce parce qu’ils évitent aux consommateurs de saisir et de transmettre leurs données de carte bancaire. La sécurité des données bancaires est assurée par la «tokenisation» – le remplacement par un code généré grâce à la cryptographie, qui empêche de remonter aux données sensibles. Par ailleurs, plus les portefeuilles électroniques intègrent d’usages, comme l’identité numérique, plus ils sont considérés par les consommateurs comme utiles à leur bien-être financier.