Les flux illicites liés aux cryptoactifs reculent fortement

Sur les six premiers mois de l’année, les flux vers des adresses illicites en cryptoactifs sont en baisse de 65% par rapport à la même période de 2022, selon un rapport de Chainalysis, actuelle référence dans le traçage des transactions crypto. Même si les volumes de transactions des cryptoactifs connaissent actuellement des plus bas historiques, «le volume des transactions illicites en cryptomonnaies a chuté beaucoup plus que le volume des transactions légitimes en cryptomonnaies», précise le «traceur».

Si tous les types d’activités illicites sont en baisse, la diminution la plus significative concerne la catégorie des escroqueries. A mi-parcours, les escrocs ont pour le moment encaissé un peu plus d’un milliard de dollars en 2023, soit près de 3,3 milliards de dollars de moins que sur la même période de 2022. La catégorie des ransomwares – le fait d’attaquer un système pour ensuite exiger une rançon – est en revanche en hausse, les hackeurs ayant réussi à extorquer 175,8 millions de dollars de plus. En 2022, l’équivalent de 457 millions avait été extorqué via des ramsomwares.



Les escroqueries toujours loin devant

L’année 2022 a été celle du retour sur terre pour une grande partie de l’écosystème crypto, après une année 2021 exceptionnelle, avec plusieurs records historiques à la hausse, pour les cours du bitcoin et de l’ether notamment. Pour Chainalysis, la baisse des escroqueries observée pour le moment en 2023 est «plus remarquable, parce qu’elle survient à un moment où les prix des cryptoactifs sont en hausse. Habituellement, les mouvements de prix positifs se traduisent par une augmentation des revenus tirés des escroqueries». Mais il est possible que de nombreux particuliers primo-investisseurs aient décidé de rester loin de ce marché après les nombreux scandales observés après la chute de Terra-Luna en 2022.

En revanche, l’institutionnalisation croissante de l’écosystème crypto explique également cette baisse, selon Chainalysis, qui note «les efforts des secteurs privé et public» en la matière, qui «portent leurs fruits». Les autorités voient le phénomène de l’investissement en cryptoactifs prendre de plus en plus d’ampleur et se montrent de plus en plus exigeantes avec les acteurs du secteur, toujours en quête de crédibilité, et notamment du côté de la finance décentralisée, où les piratages sont un problème persistant.

