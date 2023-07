Medius acquiert Expensya pour créer un grand acteur de la gestion des dépenses

Voilà une fusion qui part sous de bons auspices. La société suédoise de gestion des factures fournisseurs Medius rachète la fintech franco-tunisienne Expensya spécialisée dans le traitement des notes de frais. La complémentarité est optimale sur le plan des offres : Medius automatise tout le processus d’approvisionnement des entreprises, le traitement et la validation des factures fournisseurs et intègre les données dans les ERP. Expensya propose une solution automatisée de traitement des notes de frais et des dépenses initiées par les collaborateurs, y compris avec des cartes de paiement grâce à sa collaboration avec Swan, la plateforme de banking as a service, et avec BNP Paribas pour la zone hors France.

Sur le plan géographique, la complémentarité est là également : Medius est plus présent dans les pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas), en Pologne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis tandis qu’Expensya a des bureaux en France, en Espagne, en Allemagne et en Tunisie, où la société est née en 2014 avant que son siège soit transféré à Paris.

Sur le terrain fonctionnel et technologique, les similitudes sont nombreuses, ce qui devrait faciliter la fusion : Medius et Expensya sont hébergés sur Microsoft Azure et utilisent les technologies de développement de Microsoft, ainsi que l’outil de traitement de données Power BI. Leurs organisations internes sont très proches, ainsi que leurs méthodes de travail.

Leurs clientèles sont un peu différentes : Medius s’adresse à des entreprises plutôt grandes et compte parmi ses 4.000 clients, présents dans plus de 100 pays, Nissan, Puma, les cosmétiques Lush ou la maison Karl Lagerfeld. L’entreprise traite pour 180 milliards de dollars de dépenses par an, son effectif est de 500 personnes. Expensya est plus présente auprès d’entreprises plus petites, ayant entre 100 et 20.000 salariés, comme OVH Cloud, Grant Thornton, Rougegorge mais aussi Crédit Agricole ou Vinci Immobilier. La fintech affiche 6.000 clients dans une centaine de pays, soit près d’un million d’utilisateurs, et traite pour 50 millions d’euros de dépenses par semaine, soit environ 2,6 milliards par an. Son effectif est de 200 personnes. Ensemble, les deux acteurs ont les moyens de créer une suite complète pour gérer toutes les dépenses des entreprises.

Ce rachat, dont le montant n’est pas dévoilé, est financé par les fonds d’investissement détenant Medius, Advent International et Marlin Equity Partners, et payé sous forme d’actions. Medius avait déjà réalisé deux acquisitions : Wax Digital en 2019 et On Pay Solutions en 2022, dans le but de construire la plus grande plateforme du marché de la gestion des dépenses. Expensya avait levé 4 millions d’euros en 2018 puis 20 millions de dollars en 2021, l'équivalent aujourd’hui de 18 millions d’euros. Elle était détenue ainsi par des fonds d’investissement comme Seventure, ISAI ou Maif Avenir, ainsi que par des business angels, dont la moitié ont revendu leurs parts.

Croissance à venir

Karim Jouini, co-fondateur d’Expensya, devient actionnaire de l’ensemble ainsi créé et reste à la tête d’Expensya le temps de concrétiser cette fusion. Il prendra un poste de dirigeant orienté technologie quand elle sera opérationnelle. « Nous avons doublé nos revenus en 18 mois et nous voulons poursuivre notre croissance au même rythme, expose-t-il. Nous allons faire du cross-selling auprès de nos grands clients qui seront intéressés par la solution de Medius, une suite complète intégrant même une solution de gestion des appels d’offres. Et nous allons promouvoir une solution de facturation électronique, qui va devenir obligatoire en France au 1er juillet 2024. Notre offre est en plein dans l’actualité ! »

Le marché de la gestion des dépenses d’entreprises est en forte croissance car celles-ci ont besoin d’accélérer leur transformation digitale, de mieux maîtriser leurs coûts et de gagner en productivité. Ces outils à base d’intelligence artificielle correspondent bien à leurs besoins car ils vérifient la validité des dépenses, évitent les erreurs, les fraudes et les doubles règlements.

