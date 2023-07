L’Adan, principal lobby du secteur crypto, est en quête de crédibilité

Quelques semaines à peine après les révélations concernant plusieurs enquêtes en cours du Parquet de Paris et de la répression des fraudes (DGCCRF) la visant, la filiale française de la plateforme Binance fait son entrée au conseil d’administration de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan). Elle y sera représentée par sa directrice générale Stéphanie Cabossioras. Cette ancienne de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’emmener Binance jusque dans les clous de MiCA (Market in Crypto-Assets). Ce règlement européen vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs – ainsi qu’aux services sur cryptoactifs – entre les pays membres de l’Union Européenne. Il doit entrer en vigueur au plus tôt en 2024.

La Banque Delubac & Cie, une des rares entités classiques à ouvrir les bras aux projets crypto, entre également au conseil d’administration qui compte également comme nouveau venu SG-Forge, la filiale du groupe Société Générale qui multiplie les expérimentations crypto depuis plusieurs années. Très influent depuis la création de l’association début 2020, l’ancienne Maison du bitcoin aujourd’hui renommée Coinhouse a vu son mandat renouvelé, tout comme celui de KPMG France. Seule candidate à sa réélection, Faustine Fleuret a été reconduite au poste de présidente pour deux ans supplémentaires.

Dans un communiqué, l’association s’est félicitée de l’arrivée de «groupes d’envergure internationale et d’entreprises plus traditionnelles» témoignant d’une «institutionnalisation de l’Association mais aussi du secteur Web 3 lui-même». Pourtant, l’Association qui demeure l’organe d’influence le plus important d’Europe avec près de 200 adhérents bataille toujours pour asseoir sa crédibilité.

Un début d’année mouvementé

Après avoir participé à défendre les intérêts du secteur lors de la rédaction de MiCA du premier semestre 2022, l’Adan a dû faire face en début d’année à un durcissement des conditions d’obtention et d’exercice de l’enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), définitivement voté en février. Cet enregistrement délivré par l’AMF est indispensable pour toute entreprise désireuse d’offrir des services sur actifs numériques en France.

Ce feuilleton qui a tenu en haleine la cryptosphère française depuis le 12 décembre et le dépôt d’un amendement par le sénateur Hervé Maurey proposant même à l’origine de rendre obligatoire l’agrément PSAN dès le 1er octobre 2023, motivé par les affaires FTX et les difficultés financières rencontrées par de nombreux acteurs français.

Cette bataille en quelque sorte perdue par l’Adan lui avait valu quelques critiques de la part du secteur. D’autant plus que quelques semaines plus tard, une proposition de loi portée par les députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte menaçait d’interdire tout bonnement la collaboration rémunérée entre les entreprises crypto et les influenceurs.

Finalement, cette interdiction n’a pas eu lieu, l’Adan ayant eu en quelques sorte gain de cause. L’Association a également dû faire face à certaines critiques de la part de certains de ses membres importants concernant une augmentation des cotisations. Également très critiquée, Faustine Fleuret a finalement tenu bon.



MiCA en ligne de mire

Les deux prochaines années s’annoncent chargée avec notamment un processus réglementaire qui doit emmener les acteurs crypto vers l’agrément MiCA qui sera obligatoire pour opérer en Europe au plus tôt en 2025. Il est difficile d’imaginer les plus de 70 entreprises enregistrés PSAN aller jusqu’à cet agrément. Bon nombre d’entre elles sont déjà en grande difficulté économique après la cascade des faillites entraînée au niveau mondial après le scandale FTX. Une majorité d’entre elles n’auront également pas les moyens de satisfaire aux nouveaux standards européens, nettement plus exigeants et censé rapprocher la structure des acteurs cryptos de celle d’une institution financière classique.

A un horizon plus direct, le secteur devra par ailleurs montrer sa crédibilité concernant ces processus réglementaires alors même que les contrôles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’AMF et s’intensifient déjà. Lors de la présentation du plan stratégique de cette dernière portant sur la période 2023 et 2027, sa présidente Marie-Anne Barbat-Layani a déclaré vouloir «accompagner vers la maturité» le secteur.

