La France, une terre d’accueil à cultiver pour les plateformes crypto

Le 16 mai dernier, le règlement MiCa (Market in crypto-Assets) a été approuvé par les 27 ministres des finances de l’Union européenne. Ce texte était très attendu puisqu’il vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs ainsi qu’aux services sur cryptoactifs en Europe. Même si le diable se cache dans les détails des plus de 600 pages qui constituent ce règlement, c’est la première fois dans le monde qu’un espace régional dispose d’un cadre unifié sur la question des cryptoactifs.

Après des mois de débats, le calendrier réglementaire est connu : MiCa devrait entrer en vigueur en juillet prochain. S’ensuivra alors une période transitoire maximum de 18 mois pour les acteurs enregistrés ou agréés dans un État membre pour se conformer aux exigences de l’agrément comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) européens début 2025. Le règlement promet d’apporter davantage d’exigence en matière de transparence et de prévention des conflits d’intérêt interne aux entreprises cryptos, deux points régulièrement source de conflit avec les régulateurs.

La clarté réglementaire est la principale qualité de MiCa alors même que le Royaume-Uni ou l’Asie avec Singapour, la Chine et Hong Kong, commencent juste à préciser un cadre propice aux affaires. Dans le même temps, les autorités américaines ne cessent d’user de sévérité à l’encontre du secteur, au point de pousser certains de ses champions comme Coinbase à menacer publiquement d’aller voir ailleurs et d’évoquer comme possible point de chute l’Europe et la France dont le cadre réglementaire a largement inspiré MiCa. Paris a d’ailleurs tout mis en œuvre pour que l’accord sur le texte arrive avant la fin de sa présidence de l’Union européenne en juin 2022 afin d’obtenir une victoire politique.

Binance comme accélérateur

De ce fait, de nombreuses entreprises étrangères ambitionnent de faire de la France leur point d’entrée privilégié vers le marché européen en y installant leur siège social. «Cette tendance s’est largement accélérée avec l’arrivée de Binance et incité de nombreuses acteurs asiatiques à s’intéresser à la France pour entrer en Europe», explique Baptiste Gelpi, associé au sein du cabinet Reed Smith qui conseille de nombreux clients originaire de cette zone du monde.

Le 5 mai 2022, la plus grande plateforme d’échanges lancée à Shanghai en 2017 obtenait officiellement son enregistrement PSAN délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ayant la réputation d’être «stricte, mais très compréhensive» selon les mots du médiatique patron de Binance, Changpeng Zhao. Cet enregistrement PSAN diffère de l’agrément PSAN, plus contraignant, mais constitue toutefois un sésame permettant à la plateforme de légitimer publiquement son tournant réglementaire et tenter de changer sa réputation sulfureuse d’entreprise restée longtemps pirate. «L’arrivée de Binance a également permis de légitimer la loi Pacte de 2019 qui a pour la première fois donné une existence juridique aux actifs numériques», souffle à L’Agefi un avocat très au fait de ce dossier.

S’installer en France est aussi la garantie pour Binance de bénéficier d’un écosystème très dynamique et reconnu. De nombreux acteurs locaux utilisent sa plateforme, très réputée pour sa gestion des liquidités. Cet argument a d’ailleurs été largement mis en avant par le géant, selon nos informations, lors de son processus d’enregistrement.

Depuis, d’autres acteurs crypto de premier plan ont annoncé leur intention d’entrer en Europe par la porte réglementaire française. C’est notamment le cas de Circle, l’émetteur du deuxième plus grand stablecoin du marché l’USDC, avec une capitalisation dépassant les 30 milliards de dollars, ou encore les plateformes d’échanges Crypto.com ou la très en vogue OKX.

«Même si la loi Pacte a été très critiquée au départ ,à la fois par une partie de l’écosystème crypto qui lui reprochait d’être trop stricte et par ses détracteurs qui lui reprochait de ne pas l’être assez, force est de constater qu’aujourd’hui, la France en récolte les fruits», constate Victor Charpiat, avocat au sein du cabinet Kramer Levin. Une attractivité qui permet au gouvernement, par l’intermédiaire de son ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot, de vanter les mérites de la politique de «réindustrialisation» du président Emmanuel Macron.



L’enregistrement PSAN, l’autoroute vers MiCa

Depuis le 17 mars 2020 et le premier enregistrement délivré à Coinhouse, près de 70 acteurs ont obtenu leur statut de PSAN, indispensable pour proposer des services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers, l’accès à des actifs numériques ainsi que l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. Un enregistrement qui «n’est qu’un point de départ pour les acteurs cryptos dans la réglementation. Une sorte de passage avant l’agrément», détaille William O’Rorke, fondateur du cabinet d’avocats ORWL. A ce jour, aucune entreprise n’a toutefois obtenu d’agrément PSAN, un statut plus contraignant que le simple enregistrement.

«Obtenir l’enregistrement, c’est se donner la possibilité d’un chemin privilégié vers l’agrément européen largement inspiré de l’agrément PSAN français», analyse Sonia Oudjhani-Rogez, avocate au sein du cabinet Racine. Conscient de son avance réglementaire par rapport à ses voisins, l’AMF veut en profiter et sa présidente Marie Anne-Barbat-Layani à rappelé lors des vœux du superviseur le 9 janvier que les PSAN enregistrés allaient «accompagner» les acteurs «ayant fait le choix de la régulation» sans qu’à ce jour, les modalités précises ne soient encore actées. Un processus qui fera «très probablement disparaître de nombreux acteurs n’ayant pas les moyens de se conformer à l’agrément MiCa ou seront rachetés par de plus grandes entités», analyse Karima Lachgar, avocate spécialisée en droit financier associée chez Osborne Clarke.



L’Europe en tête, jusqu’à quand ?

Si l’Europe fait figure de précurseur, est-ce un avantage d’être le premier? D’autant que, pour le moment, MiCa présente encore de nombreux trous dans la raquette en ne prenant pas en compte la finance décentralisée (DeFi) et en restant vague sur les offres de prêt et emprunt en cryptoactifs. Le réglement n’éclaircit pas non plus les chemins permettant de connecter davantage le système traditionnel avec l’univers crypto et blockchain. Une situation pas forcément étonnante puisque l’innovation est par définition toujours en avance sur la réglementation.

Mais d’autres juridictions comme le Royaume-Uni se veulent plus pragmatiques en régulant pas à pas. «Le superviseur britannique a une approche plus pragmatique en commençant par réguler la manière de faire de la publicité et les usages tournant autour des stablecoins avant de créer un cadre plus large», explique Ben Regnard-Weinrabe, avocat chez Allen & Overy au Royaume-Uni. En Asie, Hong Kong a ouvert le trading des cryptoactifs aux particuliers depuis le 1er juin tandis que les contours d’un cadre réglementaire plus général se précise. Jusqu’ici, l’ancienne colonie britannique évoluait sous le regard de son voisin chinois encore très prudent sur le sujet et qui voit surtout dans les cryptoactifs un outil encore trop difficilement contrôlable.

Même si l’attitude des autorités américaines envers le secteur crypto prend parfois des allures de croisade ces derniers mois, elles ont bien compris qu’il était crucial que les plateformes d’échanges se livrent à davantage de transparence afin d'éviter une nouvelle affaire de l’ampleur de FTX. Elles semblent également progressivement fermer la porte à Binance, en lui reprochant notamment son organisation en «diverses entités immatriculées dans de nombreuses juridictions». La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accuse ainsi la société de se soustraire à ses obligations réglementaires. Visiblement, une telle organisation n’a pas été un frein important pour le superviseur français.

De nombreux poids lourds clament leur amour pour la France, mais seul Binance est aujourd’hui solidement installé avec près de 150 emplois ainsi que des bureaux dans le centre de Paris et des investissements pour le moment réalisés avec parcimonie. Il n’est pour le moment pas possible d’en dire autant des Crypto.com ou de Circle. Le directeur stratégique de cette société, Dante Disparte, s’est d’ailleurs montré «très optimiste» quant à la capacité des États-Unis à sortir de la crise et faire émerger une législation permettant à ses champions de conquérir le monde, comme après la bulle Internet du début des années 2000.