JPMorgan effectue sa première transaction sur une blockchain publique

C’est une première qui s’est déroulée le 2 novembre dans le cadre d’un projet pilote en partenariat avec le MAS (Autorité monétaire de Singapour) et qui a impliqué la banque JPMorgan, DBS Bank et SBI Digital Asset Holding. Les trois banques ont utilisé Aave Arc, la plateforme du protocole de finance décentralisée réservée aux investisseurs institutionnels, pour échanger des versions tokenisées (numérisées) d’obligations d’Etat de Singapour contre des obligations d’Etat japonaises, et des yens japonais contre des dollars de Singapour.

Jusqu'à présent, JPMorgan n’avait réalisé que des transactions d’actifs tokenisés sur Onyx Digital Assets, sa blockchain privée. Elle n’avait jamais franchi ce pas : effectuer ce type d’opération sur une blockchain publique, c’est-à-dire utilisable par n’importe quel investisseur sans avoir besoin de demander une autorisation pour y accéder. Les banques traditionnelles s’y aventurent encore timidement en raison d’un cadre réglementaire trop flou. «Nous avons déployé une version modifiée de Aave Arc afin de pouvoir définir certains paramètres tels que le taux d’intérêt et les taux de change», a expliqué Tyrone Lobban, responsable du lancement d’Onyx Digital Assets. Pour des raisons de coûts notamment liés aux vérifications d’identité, l’opération s’est effectuée sur la side-chain Polygon, une sorte de blockchain secondaire reliée à une blockchain principale, en l’occurrence ici Ethereum, ayant pour principal objectif de prendre en compte des transactions pour désengorger le réseau principal.

Sur Twitter, le cofondateur de Polygon, Sandeep Nailwal a fait remarquer que «les institutions financières sont de plus en plus à l’aise pour expérimenter les blockchains publiques […] Certaines d’entre elles finiront par trouver les cas d’utilisation qui ajoutent de la valeur à leurs modèles et cela ouvrira potentiellement les vannes de l’innovation».

Ce genre de procédé peut permettre aux banques d’effectuer des transactions directement entre elles, ce qui «libère les coûts liés à l’exécution des transactions par des intermédiaires de compensation et de règlement, ainsi qu’à la gestion des relations commerciales bilatérales avec les contreparties», a déclaré le MAS dans son communiqué. La plupart des entrepreneurs crypto investis dans la finance décentralisé parient qu’elle sera adoptée massivement, car permet d’importantes économies d’échelle en supprimant de nombreux intermédiaires.