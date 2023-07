GoCardless rationalise son organisation pour atteindre la rentabilité

GoCardless veut passer un cap. La start-up anglaise fondée en 2011 pour faciliter les encaissements des PME grâce au prélèvement bancaire a fait bien du chemin. Elle est désormais présente en Europe continentale, avec une base en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle Zélande. Elle sert 75.000 clients, de la toute petite start-up jusqu’aux grands comptes, comme Docusign, Klarna ou Epson. L’entreprise traite plus de 30 milliards de dollars de paiement par an.

Elle a développé plusieurs offres : une solution de self-service à laquelle toute entreprise qui souhaite proposer le prélèvement à ses clients peut se raccorder grâce à une API (interface de programmation) et sans intervention humaine de la part de GoCardless. Elle est particulièrement adaptée aux petites entreprises qui constituent encore la majorité de ses clients. Aux grandes entreprises, GoCardless propose un accompagnement dédié pour faciliter l’intégration de la solution et gérer de grands volumes de transactions.

Stratégie de partenariats

Autre canal de vente, les partenariats avec 350 fournisseurs de logiciels, comme Salesforce ou Xero, une plateforme de comptabilité en ligne, qui permettent à GoCardless de toucher indirectement de nombreuses entreprises sans démarchage spécifique. Cette stratégie de partenariats s’intensifie avec deux nouvelles signatures en juillet 2023 : avec Moss, un spécialiste de la gestion des cartes bancaires et des dépenses d’entreprises, et avec UNIPaaS, un prestataire de services de paiement qui intègre la solution en marque blanche GoCardless Embed, lancée en février, afin de fournir à ses propres clients une nouvelle option de paiement B2B disponible dans 25 pays.

De plus, la plateforme de paiement s’est bien étoffée, notamment depuis l’acquisition, en juillet 2022, de Nordigen, une société lettone spécialisée dans l’open banking et connectée à plus de 2.300 banques dans 31 pays. Cet événement marque un tournant pour GoCardless qui complète ainsi son offre avec l’accès au virement et au virement instantané, et entre de plain-pied dans l’open banking, qui est à la source de multiples services (information sur les comptes, identification, lutte antifraude, paiements récurrents…). Elle avance ainsi vers son objectif de bâtir un réseau mondial de paiement bancaire moins coûteux pour les entreprises que la carte bancaire.

Accélérer la marche vers la rentabilité

En France, où GoCardless a conquis de grands noms comme Doctolib, Carrefour ou Pennylane, le nombre de marchands clients a augmenté de 26% depuis un an tandis que les volumes de transactions ont fait +66%, la tendance est la même en Europe. Pour autant, la société n’a pas encore atteint le seuil de rentabilité. Elle a même choisi de supprimer 15% de ses postes en juin, soit 135 emplois. Le haut management aussi a été réduit de 25%. Hiroki Takeuchi, son directeur général, a écrit au personnel pour expliquer que le but de cette décision était de réduire les coûts pour devenir rentable plus rapidement.

Pour passer ce cap, GoCardless a tout de même recruté quelques managers de haut niveau comme Alan Cairns, en charge des ressources humaines, et Kamila McWilliam comme directrice du corporate development, ainsi que le Français Franck Cohen en tant que président du conseil d’administration. Chargé d’accompagner le directeur général et d’organiser les conseils d’administration, Franck Cohen a une longue expérience dans la vente de technologies, notamment chez SAP, et dans la structuration d’entreprise. «GoCardless bénéficie d’une stabilité financière garantie depuis qu’elle a levé près de 312 millions de dollars en février 2022, estime-t-il. Sa croissance reste forte, mais le marché a changé, notre objectif est désormais d’atteindre la rentabilité rapidement et de faire en sorte que chaque activité soit profitable, sans freiner la croissance. Cela devrait se traduire par des actions d’harmonisation, de structuration de l’entreprise et par des recrutements de personnes clés. Croissance et profit ne sont pas du tout incompatibles. »

