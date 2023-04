Free Pro se lance dans la cybersécurité avec ITrust

La moitié des PME ciblées par une cyberattaque disparaissent dans les 18 mois suivants. C’est par cette statistique gouvernementale que Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a débuté la présentation de la nouvelle acquisition du groupe, ITrust.

Cet éditeur de solutions de cybersécurité vient d’intégrer Free Pro, la filiale B2B de Free qui fournit déjà réseaux télécoms et services de cloud à la clientèle d’entreprises. Lancée il y a deux ans, cette activité connaît une forte croissance : son chiffre d’affaires a augmenté de 40% en un an et le nombre de ses clients est passé de 1.500 fin 2020 à 35.000 fin 2022. Et c’est en écoutant ces clients que Denis Planat, le directeur général de Free Pro, a décidé de trouver une solution de sécurité qui réponde à leur besoin de simplicité.

Rush des hôpitaux

L’acquisition de 55% d’ITrust est la réponse : cette entreprise fondée en 2007 à Toulouse par Jean-Nicolas Piatrowski, un ancien responsable de la sécurité des systèmes d’information de la salle des marchés de BNP Paribas, a développé depuis lors des logiciels intégrant de l’intelligence artificielle pour surveiller les systèmes d’information des entreprises, détecter les anomalies et tentatives d’attaques, protéger les cibles (postes de travail, serveurs, applications…), le tout sous forme de services managés disponibles à tout heure.

Parmi ses clients, ITrust peut citer le ministère des Armées, le ministère de l’agriculture, de nombreuses collectivités locales, plus d’une cinquantaine d’hôpitaux, 800 cabinets de notaires… Avec 80 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, ITrust trouve en Free Pro la capacité de déploiement industrielle dont elle avait besoin pour accélérer sa croissance.

Tarif abordable

Pour Free Pro, cette acquisition se justifie d’abord par la demande des clients, puis par «un esprit entrepreneurial commun», mais aussi par la dimension franco-française qui répond à l’exigence nouvelle de souveraineté des solutions technologiques, et surtout par la performance de l’outil ainsi que par sa simplicité. Jean-Nicolas Piatrowski déclare notamment pouvoir déployer un SOC ou security operation center, en deux jours. Sans oublier un tarif très abordable qui fait aussi le succès de Free depuis l’origine.

L’offre actuelle Cyber XPR s’adresse surtout aux grandes entreprises et aux ETI, une version adaptée aux TPE et aux professionnels sera disponible d’ici à la fin de l’année. Si aucun chiffre n’a été dévoilé concernant le coût de l’acquisition, les ambitions sont grandes : fort de cette solution complémentaire à sa gamme, Free Pro compte arriver à 60.000 voire 70.000 clients dès la fin 2023. Et le chiffre d’affaires d’ITrust devrait être multiplié par 10 en trois ans.