Bitstack lève 2 millions d’euros pour développer son offre de paiement en bitcoins

Après avoir officialisé un tour de table d’un million d’euro en mai 2022 qui lui avait permis, le mois suivant, de lancer son application de services d’épargne en bitcoin, Bitstack récidive en doublant la mise pour accélérer son développement et lancer sa carte de débit d’ici à la fin de cette année. Ce tour de table a été mené par l’investisseur historique de l’entreprise Founders Future aux côtés de Y Combinator, le célèbre accélérateur de start-up californien qui a notamment accompagné Airbnb, Stripe ou encore Coinbase.

Créé en avril 2021 par Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, Bitstack est enregistré comme prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis le 9 novembre 2021 pour les activités de conservation et d’achat ou vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal. Le principal service proposé par la start-up basée à Station F est l’épargne fonctionnant via un arrondi sur les transactions bancaires. Elle avait annoncé viser 10.000 utilisateurs d’ici fin 2022. Elle en revendique aujourd’hui 25.000 ayant épargné près de 5 millions d’euros.

«Cette croissance confirme notre conviction de nous centrer seulement sur bitcoin en proposant des offres d’épargne simples qui se veulent rassurantes, après une année marquée par de nombreux scandales et faillites», se félicite Alexandre Roubaud, PDG de Bitstack à L’Agefi. «Nous sommes également heureux de voir que 50% de nos utilisateurs sont des primo-acheteurs de bitcoins, ce qui montre une adoption croissante», complète-t-il.



Lancement d’une carte de débit

Avec cette nouvelle levée de fonds, Bitstack va continuer à développer de nouveaux relais de croissance. En plus de proposer de l’achat/vente et un produit d’épargne en bitcoins via lesquels la start-up se rémunère à hauteur de 1,99% par transaction, elle va mettre à disposition de ses utilisateurs un IBAN virtuel ainsi qu’une carte de débit d’ici à la fin de l’année.

La start-up planche également pour intégrer une solution de paiement en bitcoin avec le Lightning Network, une sorte de surcouche qui promet d’augmenter le nombre de transaction par seconde avec l’objectif de faire de la blockchain bitcoin un réseau pour les paiements du quotidien.

