Banques et fintechs saluent le nouveau cadre européen des paiements

Réunis au France Payments Forum à Paris, les acteurs du paiement étaient en pleine effervescence, ce jeudi. L’événement avait lieu le lendemain de la présentation du nouveau paquet législatif de la Commission européenne pour les paiements. L’ensemble de propositions comprend la DSP3 (troisième directive sur les services de paiement), un règlement sur les services de paiement (PSR) et un nouveau cadre pour l’open finance. Le tout sans compter un package pour la monnaie unique protégeant l’accès aux espèces et introduisant un euro numérique.

Euro numérique ou EPI

Sur l’euro numérique, le scepticisme est général. Voire très prononcé chez les représentants des banques comme du gouvernement français. Les banques y voient une concurrence inutile pour EPI, European Payment Initiative, qui émerge difficilement grâce à l’engagement et aux investissements du secteur privé (quatorze banques avec Worldline et Nexi). Mais Eric Lacourrège, directeur des moyens de paiement à la Banque de France et pilote du groupe de travail de haut niveau, a annoncé que la décision de lancer ou non l’euro numérique ne serait finalement pas prise en octobre comme prévu initialement, mais plutôt au second semestre 2025 lors d’une réunion des gouverneurs. Entre octobre 2023 et la décision de lancement, une période de préparation servira à boucler les caractéristiques techniques et à consulter le marché. Pour l’heure, l’euro numérique est conçu comme le pendant des espèces sous format électronique, une monnaie de banque centrale accessible à tous.

Quant à la DSP3, elle est vue comme un texte de continuité attendu qui va dans le sens d’une défragmentation des paiements en Europe et qui devrait contribuer à instaurer une nouvelle souveraineté européenne. Les textes publiés la veille, abondants et touffus, n’ont pas encore été totalement explorés, mais une certaine satisfaction s’exprime déjà. Jean-Paul Mazoyer, président du Groupement Cartes Bancaires et directeur général adjoint du Groupe Crédit Agricole, a souligné le retour à un «level playing field», un terrain de concurrence à égalité avec les fintechs alors que les banques sont en charge de la maintenance et de la sécurisation des infrastructures de paiement.

Sécurité améliorée

Parmi les points positifs, Frédéric Burtz, directeur général de BPCE Payments Services, a pointé l’obligation de vérifier les IBAN «même si ce n’est pas l’alpha et l’omega de la lutte contre la fraude » et la standardisation, qui a tant fait défaut lors de l’application de la DSP2. Et Fabrice Denèle, directeur des partenariats stratégiques de BPCE Payments Services, a même renchéri : «ces textes sont bienvenus et arrivent au bon moment. La DSP3 est un bon texte, équilibré. Et le règlement facilitera la mise en œuvre du paiement instantané, car il reste des progrès à faire pour mettre fin à la fragmentation.»

Une opinion générale partagée par l’Afepame, l’organisation professionnelle des établissements de paiement et de monnaie électronique : «ce package est quand même une révolution et il faudra du temps pour digérer tous ces textes, a estimé Fanny Rodriguez, membre du board et directrice des opérations de Fintecture. Mais nous les accueillons favorablement, ce sont des textes concrets, pratiques et techniques, qui faciliteront les échanges entre tous les acteurs. (…) Et la clarification de l’articulation entre RGPD et DSP2 permettant l’échange des données entre acteurs pour lutter contre la fraude est une réelle avancée. » Un projet de ce type est d’ailleurs en cours entre la FBF, la Banque de France et le Trésor.

Calendrier à préciser

Petit bémol concernant le texte sur l’open finance, ou Financial Data Access (FiDA) : «le périmètre des données financières concernées intègre des produits variés, livrets, titres, assurance, retraite…, selon Jérôme Raguenes, directeur du numérique, des paiements et de la résilience opérationnelle de la Fédération bancaire française. Rien n’est homogène, je ne vois pas comment il sera possible d’organiser les échanges de données entre une pluralité d’acteurs et sur des formats multiples en dix-huit mois… Alors que le SPAA (Sepa Payment Account Access) vient seulement de voir le jour après quasiment trois ans de travail. »

Pour autant, le calendrier n’est pas serré : le texte vient d’être présenté et ne sera pas adopté avant la fin de la présidence espagnole, ni même avant les élections européennes de juin 2024. Pour Gabriel Cumenge, sous-directeur à la direction du Trésor, «on en a pour un an et demi ou deux ans de négociation.» Un minimum compte tenu du nombre important de textes réglementant le numérique et touchant aux paiements qui doivent être articulés entre eux : règlement sur les données personnelles (RGPD), digital markets act (DMA), digital services act (DSA), markets in cryptoassets (MiCA) et la DSP3. Un souhait exprimé par Jean-Paul Mazoyer : «La coordination des feuilles de route est nécessaire pour qu’on puisse avancer tous ensemble.» Un minimum d’organisation ne fait jamais de mal.