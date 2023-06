Avec l’euro numérique, l’Europe veut rester dans la course à l’innovation

Mis en avant ces derniers mois, tant par Christine Lagarde que par Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) et figure de proue du projet, la perspective d’un euro numérique avait plutôt inspiré la circonspection, sinon l’inquiétude, du côté de la société civile comme des banques. Une inquiétude largement alimentée par le flou entourant sa mise en œuvre, qui ne sera pas effective avant 2028.

Ce 28 juin, la première pierre législative a été posée, avec la proposition par la Commission européenne d’un règlement visant à «introduire» l’euro numérique dans toute la zone euro. L’objectif étant de clarifier et codifier la définition de son cours légal.

Garantir l’existence de l’argent liquide

Dans l’état actuel du projet, cet euro numérique doit prendre la forme d’un passif de la BCE distribué par les banques aux particuliers. Pour ne pas risquer de «porter atteinte à la stabilité financière» ni «rogner de manière trop importante» le modèle économique des banques commerciales, les responsables européens précisent que les montants utilisés seront plafonnés, sans apporter davantage de détails. Ce plafond pourrait atteindre quelques milliers d’euros annuels dans un premier temps, Fabio Panetta ayant déjà évoqué la somme de 3.000 euros.

Il ne sera pas non plus comptabilisé dans le bilan des intermédiaires financiers. Il ne sera également pas possible pour ses distributeurs de proposer une rémunération concernant les dépôts en euro numérique. Malgré ces garde-fous, il n’est pas sûr, toutefois, que ce dispositif soit de nature à rassurer l’ensemble des acteurs bancaires en Europe.

L’euro numérique doit constituer un moyen de paiement supplémentaire et ne remplacera pas l’argent liquide, assurent les autorités européennes. L’un des objectifs du règlement de la Commission est d’ailleurs d’obliger les Etats membres à garantir un accès suffisant au cash alors que le nombre des points d’accès ne cesse de diminuer depuis 2016 dans l’Union européenne. Ils sont passés en sept ans de 420.200 à 357.941. Cet objectif affiché est destiné à calmer les inquiétudes sur la disparition des pièces et des billets, la forme de monnaie garantissant aujourd’hui le plus haut niveau de confidentialité, et donc de vie privée. Dans une consultation publique sur l’euro numérique, produite par la Banque centrale européenne, les répondants l’avaient placé en point le plus important (43%), loin devant la sécurité.

Les autorités veulent aussi «favoriser l’inclusion financière» en proposant un moyen de paiement utilisable même sans connexion internet et qui ne nécessitera pas de carte bancaire. Avec ces caractéristiques, les autorités européennes espèrent à terme aboutir à une baisse des marges des intermédiaires financiers. Les utilisateurs devront également avoir la possibilité de payer directement de personne à personne (peer to peer) sans frais. Bruxelles affirme que la protection des données personnelles sera garantie.

En plus de la confidentialité, l’autre grande crainte régulièrement affichée est de voir apparaître un euro numérique programmable pour les particuliers, avec la possibilité d’orienter la consommation et le comportement des utilisateurs. Les autorités assurent que ce ne sera pas le cas.

Le développement de la crypto en toile de fond

Si le développement d’un euro numérique destiné aux institutionnels paraît évident, son déploiement à destination des particuliers suscite des questions et fait l’objet de critiques quant à son utilité.

Or, le développement exponentiel de l’écosystème crypto change la donne. Même si les responsables européens minimisent son poids en le rangeant dans la catégorie des «autres moyens de paiement», son essor a bien lancé une course contre la montre, avec pour enjeu la capacité à «rester maître du jeu», selon les mots prononcés à l’automne dernier par Christine Lagarde. Ces innovations poussent également les autres banques centrales à s’adapter et elles constituent autant de concurrents à la BCE. Certaines, comme en Asie, sont d’ailleurs déjà bien rodées en matière de paiements numériques.

Les premières réflexions concernant la naissance d’un euro numérique ont débuté au moment de l’annonce du libra de Facebook, en 2019, qui devait fonctionner à la manière d’un stablecoin. Le projet est officiellement abandonné depuis janvier 2022 après qu’il a provoqué une levée de boucliers en Europe et aux Etats-Unis, les autorités y voyant une menace à la souveraineté monétaire.

L’ambition de ce nouveau «cash digital» destiné aux particuliers est bien de créer un système qui n’aurait rien à envier à l’instantanéité et aux coûts de transaction dérisoires que les développements via les blockchains publiques permettent d’entrevoir. D’autant plus que de nombreux acteurs crypto planchent depuis plusieurs mois sur des montages réglementaires leur permettant de proposer des services financiers traditionnels à leurs clients.

Aujourd’hui, les paiements incluant les cryptoactifs sont encore largement inefficients, notamment parce qu’ils font peser les frais de transaction sur les utilisateurs. Cependant, la demande augmente et les expérimentations de la part de plateformes d’échange, comme Binance, se multiplient. «Si nous n’innovons pas, les utilisateurs iront forcément vers les moyens de paiement les plus pratiques, ce qui pourra nuire, à terme, à l’attractivité de l’euro», avertit un responsable européen.

Paiement par QR code, distribution via une blockchain publique ou privée… aucune caractéristique technique n’est pour le moment arrêtée, ce qui contribue à entretenir le flou sur sa véritable utilité. En revanche, l’objectif pour l’Union européenne est clair : ne pas se laisser distancer dans la métamorphose numérique du système financier mondial, dans lequel la blockchain et la crypto vont prendre une place de plus en plus importante.◆