Aria lève 50 millions d’euros auprès de M&G pour financer des factures

Aria n’a même pas trois ans mais elle a déjà convaincu M&G Investments de lui confier 50 millions d’euros en dette. Aria est une start-up française fondée en 2020 qui finance les factures des achats en BtoB. Elle cible spécifiquement les places de marché qui peuvent intégrer son API (interface de programmation) pour offrir aux acheteurs un moyen de financement instantané de leurs factures, leur permettant de préserver leur trésorerie jusqu’au règlement de leur client.

Un exemple : Malt. Cette place de marché dédiée aux travailleurs indépendants du numérique - développeurs, designers…- est utilisée par les entreprises qui cherchent des prestataires auxquels confier des missions. Avec Aria, les professionnels ou petites entreprises (agences…) peuvent toucher leurs honoraires dès la fin de leur mission, tandis que le donneur d’ordres peut régler la facture à 30 ou 60 jours. « Nous gérons les délais de paiement pour le compte des entreprises », résume Clément Carrier, cofondateur et directeur général d’Aria, qui compte parmi ses clients, Brigad pour les restaurants, StaffMe ou Acracy pour les créatifs, mais aussi des logiciels vendus en SaaS comme Jump ou des cabinets de recrutement traditionnels.

Pour financer ces factures, Aria est adossée à une société de gestion. En un an, son volume d’affaires est monté à 100 millions d’euros de factures financées. Tout récemment, M&G Investments lui a confié 50 millions d’euros en dette afin d’accélérer le développement de son activité sur d’autres verticales.

« Nous connaissons une croissance mensuelle de 20 à 25%, soit une activité multipliée par 20 en 2022, indique Clément Carrier. Nous comptons plus de 12.000 bénéficiaires et 60.000 factures financées. Accueillir un partenaire de financement comme M&G, qui effectue ainsi sa première opération en France, est un gage de sérieux pour nous et une reconnaissance de notre modèle. » Le financement de facture est un métier ancien, mais Aria l’a renouvelé en adaptant sa distribution grâce à son intégration dans des processus digitaux, ce qui permet d’en réduire les coûts fixes et d’en démocratiser l’usage.